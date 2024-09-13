أسباب وأعراض التهاب المريء، وطرق علاجه المختلفة

التهاب المريء، وتسببها حالات صحية مختلفة التهاب المريء، وتؤدي إلى الألم والغثيان وأعراض أخرى.

يمكن أن يسبب هذا الالتهاب تلفًا، وفي بعض الحالات الشديدة، يمكن أن يسبب النزيف أو الالتهاب الرئوي التنفسي أو تضيق أو تمزق المريء، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

يتضمن علاج التهاب المريء القضاء على سبب الالتهاب وتجنب أي محفزات، مثل بعض الأطعمة أو المواد المسببة للحساسية.

أسباب التهاب المريء

يمكن أن تسبب العديد من الحالات التهاب المريء، وفي بعض الأحيان، يكون سبب الحالة أكثر من عامل واحد، تشمل هذه:

ارتجاع المريء

هذا هو السبب الأكثر شيوعًا - المعروف باسم التهاب المريء الارتجاعي، ففي الطرف السفلي من المريء، توجد حلقة من العضلات تمنع الأحماض الموجودة في المعدة من العودة إلى المريء، ويُطلق على هذه الحالة اسم العضلة العاصرة للمريء السفلية.

إذا كانت العضلة العاصرة للمريء معيبة - لا تغلق ولا تفتح بشكل صحيح - فقد تتجه محتويات المعدة إلى المريء (ارتجاع)، ويمكن أن يؤدي مرض الارتجاع المعدي المريئي إلى تهيج المريء، مما يؤدي إلى التهاب المريء.

يعاني الجميع من قدر معين من الارتجاع الطبيعي أو الفسيولوجي، ولكن يكون الارتجاع الزائد مشكلة، إن وجود مشكلة في وظيفة العضلة العاصرة للمريء السفلية ليس سوى جزء واحد من قصة مرض الارتجاع المعدي المريئي.

قد تشمل العوامل الأخرى وجود فتق الحجاب الحاجز (عندما ينزلق جزء من المعدة إلى الصدر)، وتميل بعض العوامل الأكثر شيوعًا إلى أن تكون أطعمة قد تحتوي على نسبة عالية من الحموضة، مثل الصلصة الحمراء والبصل والكحول والفواكه الحمضية أو العصائر وما إلى ذلك.

الحساسية

يمكن أن تسبب بعض أنواع الحساسية التهاب المريء اليوزيني، والذي يحدث بسبب رد فعل تحسسي، الخلايا الحمضية هي نوع من خلايا الدم البيضاء، وعندما يكون هناك رد فعل تحسسي أو عدوى، ترتفع أعداد الخلايا الحمضية في المريء وتسبب الالتهاب.

الأدوية

يمكن أن تسبب بعض الأدوية التهاب المريء، وهو ما يُعرف بالتهاب المريء الناجم عن الأدوية، وإذا كانت الأدوية على اتصال ببطانة المريء لفترة طويلة جدًا، أو إذا تسببت حبة كبيرة في تهيج عند بلعها، فقد تسبب التهابًا.

يمكن أن تتفاقم هذه المشكلة بسبب انخفاض القدرة على الحركة، على سبيل المثال قد يكون الأشخاص الذين يرقدون في الفراش، أو لا يتحركون بما يكفي، أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المريء الناجم عن العقاقير.

العدوى

يمكن أن يحدث التهاب المريء المعدي لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، ويحدث بسبب عدوى فطرية مثل المبيضات، أو عدوى فيروسية مثل الهربس البسيط أو الفيروس المضخم للخلايا، وبمساعدة التنظير الداخلي، يمكن للطبيب المدرب تحديد مصدر العدوى.

أسباب أخرى

تشمل الأسباب الأخرى لالتهاب المريء تعاطي الكحول، والعلاج الإشعاعي، وأنابيب الأنف المعدية، والإصابة الكيميائية من المحاليل القلوية أو الحمضية المبتلعة، وتحدث الإصابة الكيميائية إذا شرب الطفل محاليل التنظيف، أو إذا ابتلع شخص بالغ مواد كاوية أثناء محاولة الانتحار.

أعراض التهاب المريء

هذه هي العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا المرتبطة بالتهاب المريء:

ألم البطن

ألم وصعوبة عند البلع

انحشار الطعام في المريء

فقدان الشهية

غثيان

سعال

ألم في الصدر عند الأكل وحموضة المعدة

تقرحات الفم

في الأطفال والرضع، تشمل الأعراض صعوبات التغذية، والفشل المحتمل في النمو، أو صعوبة اكتساب الوزن الكافي، في هذا العمر، يكون معظم المرضى صغارًا جدًا بحيث لا يمكنهم وصف أعراضهم.

علاج التهاب المريء

سيعتمد العلاج بشكل شبه كامل على سبب الالتهاب:

مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)

حاصرات الحمض، بما في ذلك حاصرات H2 ومثبطات مضخة البروتون: هذه أدوية لها تأثير طويل الأمد على تقليل إنتاج حمض المعدة.

تثنية القاع: هذه عملية جراحية لعلاج الارتجاع المعدي المريئي. يتم لف جزء من المعدة حول العضلة العاصرة للمريء السفلية، مما يقويها ويمنع حمض المعدة من العودة إلى المريء.

الحساسية

الكورتيكوستيرويدات: يمكن لهذه الأدوية الفموية أن تقلل الالتهاب المرتبط بالحساسية، مما يؤدي إلى تقليل الالتهاب في المريء، مما يسمح له بالشفاء.

مثبطات مضخة البروتون: قد يحصل المرضى الذين يعانون من التهاب المريء الناجم عن الحساسية على نتائج جيدة عند وصف مثبطات مضخة البروتون إذا كان هناك قدر معين من الارتجاع أيضًا.

حساسية الطعام: العلاج هنا هو ببساطة التخلص من الأطعمة التي تسبب الحساسيةن وعادةً ما يحيل الطبيب المريض إلى أخصائي تغذية مؤهل، أو في بعض الحالات إلى أخصائي حساسية لإجراء الاختبار إذا لم يكن من الواضح أي الأطعمة مرتبطة.

التهاب المريء الناجم عن بعض الأدوية: قد يصف الطبيب دواءً بديلًا، أو يغير طريقة إعطائه - من الشكل الصلب إلى السائل، على سبيل المثال.

التهاب المريء الناجم عن العدوى: من المحتمل أن يصف الطبيب دواءً محددًا لمحاربة العدوى، اعتمادًا على ما إذا كان العامل الممرض فيروسًا أو فطرًا أو طفيليًا أو بكتيريا.

تضيق شديد في المريء: سيحاول الطبيب عادةً تناول الأدوية أولًا لمحاولة تخفيف أي مكون من الالتهاب، وقد يتم إجراء عملية لتوسيع المريء إذا كان هناك تضيق مستمر ولم ينجح الدواء.