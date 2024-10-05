السبت 05 أكتوبر 2024
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حوادث

الأمن يقتحم بؤرة إجرامية لضبط الخارجين عن القانون فى "حمرة دوم" بقنا

الأمن يقتحم بؤرة
الأمن يقتحم بؤرة إجرامية , فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع البحث الجنائى بمديرية أمن قنا ومشاركة العمليات الخاصة، حملة أمنية  لضبط الخارجين عن القانون فى حمرة دوم.

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كانت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية عن إدارة بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية بقرية حمرة دوم.

وعقب تقنين الإجراءات شنت حملة أمنية لمداهمة قرية حمرة دوم بمركز نجع حمادي لضبط مطلوبين قضائيا وهاربين من الأحكام.

وكشفت التحريات، أن المتهمين مطلوبون على ذمة عدة قضايا بينها قتل وفرض سيطرة.

وأثناء اقتراب القوات من مكان البؤرة أطلق المتهمون النيران صوب القوات التى ردت عليهم بالمثل، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الواقعة.
 

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حمر دوم مديرية أمن قنا مركز نجع حمادي تبادل لاطلاق النيران قطاع الأمن العام

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