الأمن يقتحم بؤرة إجرامية لضبط الخارجين عن القانون فى "حمرة دوم" بقنا
شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع البحث الجنائى بمديرية أمن قنا ومشاركة العمليات الخاصة، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون فى حمرة دوم.
كانت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية عن إدارة بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية بقرية حمرة دوم.
وعقب تقنين الإجراءات شنت حملة أمنية لمداهمة قرية حمرة دوم بمركز نجع حمادي لضبط مطلوبين قضائيا وهاربين من الأحكام.
وكشفت التحريات، أن المتهمين مطلوبون على ذمة عدة قضايا بينها قتل وفرض سيطرة.
وأثناء اقتراب القوات من مكان البؤرة أطلق المتهمون النيران صوب القوات التى ردت عليهم بالمثل، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الواقعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.