محلل سياسي: الدمار يطول الجميع حال توسعت الحرب في المنطقة

قال مارك فينود، كبير الباحثين بمركز جنيف للدراسات، إن العالم يرى حجم الدمار الكبير الذي يتسبب فيه الاحتلال الإسرائيلي، ولا يوجد أي نظرة تفاؤل في هذا الحجم الكبير من الدمار، ولكن بمجرد التوسع في الحرب يمكن أن يصل الدمار إلى الجميع فكل الأطراف خاسرة.

تدمير كامل في قطاع غزة وجنوب لبنان

وأضاف فينود، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن قطاع غزة والجنوب اللبناني يشهدان تدميرا كاملا للبنية التحتية، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتمد هذا التخريب والدمار، مؤكدًا أنه يجب التوصل لوقف فوري لهذه التداعيات من خلال السبل الدبلوماسية والسياسية.

تحرك الدول الفاعلة في المنطقة

وتابع كبير الباحثين بمركز جنيف للدراسات: «يجب أن يكون هناك مسارات تعاون إقليمية مع الدول الفاعلة»، مشيرًا إلى أنه كان هناك بعض الإخفاقات، ولكن كانت هناك محاولات فعالة من أجل الوصول إلى الحلول السلمية.