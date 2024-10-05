السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

محلل سياسي: الدمار يطول الجميع حال توسعت الحرب في المنطقة

هجوم طائرات الاحتلال
هجوم طائرات الاحتلال على جنوب لبنان، فيتو

قال مارك فينود، كبير الباحثين بمركز جنيف للدراسات، إن العالم يرى حجم الدمار الكبير الذي يتسبب فيه الاحتلال الإسرائيلي، ولا يوجد أي نظرة تفاؤل في هذا الحجم الكبير من الدمار، ولكن بمجرد التوسع في الحرب يمكن أن يصل الدمار إلى الجميع فكل الأطراف خاسرة.

 

تدمير كامل في قطاع غزة وجنوب لبنان

وأضاف فينود، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن قطاع غزة والجنوب اللبناني يشهدان تدميرا كاملا للبنية التحتية، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتمد هذا التخريب والدمار، مؤكدًا أنه يجب التوصل لوقف فوري لهذه التداعيات من خلال السبل الدبلوماسية والسياسية.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2036 شهيدا

فؤاد السنيورة: الولايات المتحدة تمتلك مفتاح وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

تحرك الدول الفاعلة في المنطقة

وتابع كبير الباحثين بمركز جنيف للدراسات: «يجب أن يكون هناك مسارات تعاون إقليمية مع الدول الفاعلة»، مشيرًا إلى أنه كان هناك بعض الإخفاقات، ولكن كانت هناك محاولات فعالة من أجل الوصول إلى الحلول السلمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

لبنان جنوب لبنان إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

مواد متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2036 شهيدا

فؤاد السنيورة: الولايات المتحدة تمتلك مفتاح وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

جيش الاحتلال يزعم اغتيال الذراع التنفيذية لحماس في لبنان

3 مصابين بالجليل إثر قصف صاروخي من لبنان

الأكثر قراءة

مفاجأة، محمد عبد المنعم يستعد للرحيل عن نيس الفرنسي

ابنة علاء مرسي تقبل يد والدها في حفل زفافها ( صور)

مصرع وإصابة 12 شخصا فى حادث سير بطريق "مصر- إسكندرية" الصحراوى

موعد انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية والسيناريوهات المتوقعة

بعد رسالته المؤثرة لوالده بانتصارات أكتوبر، علاء مبارك: القادم أفضل وإن شاء الله نعوض تخلفنا

درجات الحرارة غدا الأحد 6-10-2024 فى مصر

السيسي يصدق على ترقية اللواء أركان حرب ياسر محمد كمال الدين إلى رتبة الفريق

ضبط تشكيل عصابي لبيع البنزين بالسوق السوداء في الأقصر

منوعات

المزيد

الإعصار هيلين يدمر الجسور في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا

خس السلطة يضع رئيسة الحكومة البريطانية السابقة في موضع سخرية

نجل قديروف يحطم رقما قياسيا روسيا بعمر الـ16 عاما

العثور على كنز من مجوهرات فضية وعملات معدنية عربية بكمية كبيرة في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق السبت 5/ 10/ 2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الرادفة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 من سورة النازعات

في يومه العالمي، تعرف على مكانة المعلم وقيمة العلم وفضله في الإسلام

تعرف على أقسام صلاة النوافل وأهميتها وأفضل مراتب السنن الرواتب

المزيد
الجريدة الرسمية