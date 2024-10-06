الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبير أسواق المال: الاستحواذ على أسهم بالسويدى للكابلات دليل على أن السوق المصرى الأكثر جاذبية

أيمن فودة،فيتو
أيمن فودة،فيتو

قال أيمن فودة خبير أسواق المال ، إن المؤشرات المصرية أنهت أسبوعها صاعدة  مع ارتفاعات متباينة على الاسهم والقطاعات بعد اسبوع من التذبذبات فى ظل اضطرابات جيوسياسية كانت الأقل تأثيرا على السوق المصرى، فيما انعكست سلبا على معظم أسواق المنطقة، لينجح المؤشر الرئيسي فى تجاوز مستوى المقاومة المهم 31200 نقطة منتصف تداولات الأسبوع ويقترب من ال 32000 نقطة التى تراجع عندها لجنى الارباح ليعود الارتفاع ويغلق عند 31720 نقطة بارتفاع 1.24% والذى عزز من مكاسب المؤشر التى سجلت 1.42% على أساس اسبوعى بعد أن أضاف لرصيده 444 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع بدعم من القطاع المصرفى بقيادة التجارى الدولى وبعض القياديات من القطاع العقارى وعز حديد والدلتا للسكر وأسهم الخدمات المالية وبعض أسهم الأدوية والرعاية الصحية..

 

وأضاف انه فينا يتعلق  بالمؤشر السبعينى  للأسهم الصغيرة والمتوسطة أيضا فقد أغلق على ارتفاع ب 1.5% عند 7557 نقطة.. بدعم من تنامى ثقة الأفراد بضخ سيولة بالاسهم الصغيرة التى شهد بعضها عدة اغلاقات مرتفعة بالحدود القصوى مع أسهم العقارات والموارد الأساسية الصغيرة والذى دعم أيضا الإغلاق الأسبوع المؤشر بمكاسب 1.77% على أساس اسبوعى،، استطاع معها رأس المال السوقى أن يضيف لرصيده 72 مليار جنيه مسجلا 2.221 تريليون جنيه بنهاية تداولات الأسبوع..

 

و تابع، لايزال السوق المصرى الأكثر جاذبية بين الأسواق الناشئة وأسواق المنطقة متمتعا بمكررات ربحية بين ال 6-8 والتى يصل متوسطها فى المنطقة العربية من 14 إلى 25 مكرر ربحية والذى يدعم إمكانية تحقيق أعلى ارباح على الأسهم المصرية التى لازالت دون قيمتها العادلة وهو ما يتضح مع تنفيذ المبادلات والإستحواذات على أسهم الشركات القوية وآخرها السويدى للكابلات الذى ارتفع بنسبة اقتربت من ال 260% خلال فترة أقل من شهرين مع تنفيذ الاستحواذ على نسبة من أسهمه بسعر دولار لكل سهم.  

 


وتابع، لازال المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى ال 32000 نقطة ثم القمة التاريخية الأخيرة 34500 نقطة حال استقراره أعلى ال 31200 نقطة مع مستوى ايقاف خسائر عند 30800 نقطة..

فيما يستهدف المؤشر السبعينى مستوى ال 7600 نقطة مجددا ثم ال 7900 -8000 نقطة على المدى القصير. 
 

 

وتوقع بمرور البورصة  بموجات من جنى الارباح خلال رحلة الصعود ستمثل فرص شراء على الاسهم القوية التى لازالت على أعتاب الصعود مع التركيز على العقارات الصغيرة والبنوك والخدمات المالية والموارد الأساسية وخاصة أسهم التوزيعات النقدية والاسهم التى تنتظر اكتتابات أو استحواذ. 

 

5 بنوك تتصدر تداولات البورصة بنهاية الأسبوع

6 قطاعات تتصدر تداولات البورصة بنهاية الأسبوع

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسهم الخدمات المالية الاسهم الصغيرة الخدمات المالية الرعاية الصحية السوق المصرى القطاع المصرفي المؤشر السبعينى المؤشرات المصرية

مواد متعلقة

الأكاديمية العربية تحتضن منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين

البورصة تستأنف تداولاتها غدا بعد انتهاء إجازة الأضحى، تعرف على تفاصيل جلسة التداول

هل يجوز قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة؟ الإفتاء تجيب

7 قطاعات تتصدر قائمة البورصة الأكثر ارتفاعا خلال تداولاتها الأخيرة

العيد فرصة لاستعادة الحياة!

الإنتاج الحربي في عام.. دور حيوي في توطين الصناعة.. استحداث منتجات عسكرية جديدة.. إنتاج راجمة الصواريخ رعد 200.. ونسخة مطورة من سينا 200

عرض فيلم "رحلة 404 - القاهرة مكة" أونلاين أول أيام عيد الأضحي

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

3 محظورات فى قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد

شوقي غريب: اعتذرت عن الاستمرار في الإسماعيلي وعرفت ليه إيهاب جلال تعب (فيديو)

زي النهاردة، مولد محمود سامي البارودي، أول رئيس وزراء منتخب من البرلمان المصري

مسلسل مطعم الحبايب الأول على منصة شاهد بمصر

كلنا حماس، مظاهرات تجوب كيب تاون في ذكرى سنوية طوفان الأقصى ( صور)

مصرع وفقدان 26 شخصا جراء الفيضانات في البوسنة والهرسك (فيديو)

خبير أسواق المال: الاستحواذ على أسهم بالسويدى للكابلات دليل على أن السوق المصرى الأكثر جاذبية

وزير النقل يعلن بدء التشغيل التجريبى لقطار سيناء غدا

منوعات

المزيد

علماء يكشفون أسرارا جديدة عن قاتل الديناصورات

دعاها للذهاب إلى الشاطئ سويا، جونسون يتهم بايدن في مذكراته بمغازلته زوجته

بفارق 30 دقيقة، شاب يرتكب جريمتي قتل في إسطنبول وينتحر

الإعصار هيلين يدمر الجسور في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 5/10/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 5/10/2024

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 5/ 10/ 2024

أسعار الذهب فى ختام التعاملات اليوم السبت 2024.10.5

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 6-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 6-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية