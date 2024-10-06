خبير أسواق المال: الاستحواذ على أسهم بالسويدى للكابلات دليل على أن السوق المصرى الأكثر جاذبية

قال أيمن فودة خبير أسواق المال ، إن المؤشرات المصرية أنهت أسبوعها صاعدة مع ارتفاعات متباينة على الاسهم والقطاعات بعد اسبوع من التذبذبات فى ظل اضطرابات جيوسياسية كانت الأقل تأثيرا على السوق المصرى، فيما انعكست سلبا على معظم أسواق المنطقة، لينجح المؤشر الرئيسي فى تجاوز مستوى المقاومة المهم 31200 نقطة منتصف تداولات الأسبوع ويقترب من ال 32000 نقطة التى تراجع عندها لجنى الارباح ليعود الارتفاع ويغلق عند 31720 نقطة بارتفاع 1.24% والذى عزز من مكاسب المؤشر التى سجلت 1.42% على أساس اسبوعى بعد أن أضاف لرصيده 444 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع بدعم من القطاع المصرفى بقيادة التجارى الدولى وبعض القياديات من القطاع العقارى وعز حديد والدلتا للسكر وأسهم الخدمات المالية وبعض أسهم الأدوية والرعاية الصحية..

وأضاف انه فينا يتعلق بالمؤشر السبعينى للأسهم الصغيرة والمتوسطة أيضا فقد أغلق على ارتفاع ب 1.5% عند 7557 نقطة.. بدعم من تنامى ثقة الأفراد بضخ سيولة بالاسهم الصغيرة التى شهد بعضها عدة اغلاقات مرتفعة بالحدود القصوى مع أسهم العقارات والموارد الأساسية الصغيرة والذى دعم أيضا الإغلاق الأسبوع المؤشر بمكاسب 1.77% على أساس اسبوعى،، استطاع معها رأس المال السوقى أن يضيف لرصيده 72 مليار جنيه مسجلا 2.221 تريليون جنيه بنهاية تداولات الأسبوع..

و تابع، لايزال السوق المصرى الأكثر جاذبية بين الأسواق الناشئة وأسواق المنطقة متمتعا بمكررات ربحية بين ال 6-8 والتى يصل متوسطها فى المنطقة العربية من 14 إلى 25 مكرر ربحية والذى يدعم إمكانية تحقيق أعلى ارباح على الأسهم المصرية التى لازالت دون قيمتها العادلة وهو ما يتضح مع تنفيذ المبادلات والإستحواذات على أسهم الشركات القوية وآخرها السويدى للكابلات الذى ارتفع بنسبة اقتربت من ال 260% خلال فترة أقل من شهرين مع تنفيذ الاستحواذ على نسبة من أسهمه بسعر دولار لكل سهم.



وتابع، لازال المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى ال 32000 نقطة ثم القمة التاريخية الأخيرة 34500 نقطة حال استقراره أعلى ال 31200 نقطة مع مستوى ايقاف خسائر عند 30800 نقطة..

فيما يستهدف المؤشر السبعينى مستوى ال 7600 نقطة مجددا ثم ال 7900 -8000 نقطة على المدى القصير.



وتوقع بمرور البورصة بموجات من جنى الارباح خلال رحلة الصعود ستمثل فرص شراء على الاسهم القوية التى لازالت على أعتاب الصعود مع التركيز على العقارات الصغيرة والبنوك والخدمات المالية والموارد الأساسية وخاصة أسهم التوزيعات النقدية والاسهم التى تنتظر اكتتابات أو استحواذ.