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اقتصاد

6 قطاعات تتصدر تداولات البورصة بنهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 6 قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) خلال تداولات نهاية جلسة نهاية الأسبوع.. وجاءت كالتالي:

- قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه. 
- قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 384 مليون جنيه. 
- قطاع موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 286 مليون جنيه.
- قطاع رعاية صحية وأدوية بقيمة تداول بلغت 285 مليون جنيه. 
- قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 282 مليون جنيه. 
- قطاع أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 273 مليون جنيه. 

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، أمس الخميس 3 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.221 تريليون جنيه، لتربح نحو 49 مليار جنيه. 

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% عند مستوى 31720 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56%  عند مستوى 39174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23%  عند مستوى 13751 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51%  عند مستوى 7556 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62%  عند مستوى 10784 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.09%  عند مستوى 3219 نقطة.

 

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