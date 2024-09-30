الإسماعيلي يكشف دوافع التعاقد مع شوقي غريب

الإسماعيلي، كشف مصدر داخل مجلس إدارة الإسماعيلي عن الدوافع الحقيقة وراء قرار المجلس بضرورة التعاقد مع شوقي غريب لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالدراويش

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات لفيتو أن قوام الفريق الحالي للنادي الإسماعيلي أغلبه من الشباب الصاعد حديثا للفريق الأول، ومجلس الدراويش رأى أن شوقي غريب مدرب لديه خبرات كبيرة في التعامل مع هذه المراحل السنية الصغيرة، خاصة أنه سبق له الحصول على برونزية كأس العالم بالأرجنتين مع منتخب الشباب تحت 20 سنة، كما سبق له تدريب المنتخب الأولمبي وقاده لتحقيق المركز الثامن في أولمبياد طوكيو وتوج معه بأمم إفريقيا تحت 23 سنة

كما يرى مجلس الدراويش أن شوقي غريب كان سببا في تطوير أداء عمر فايد مدافع المقاولون الشاب عندما ضمه لصفوف المنتخب الأولمبي، وهو ما ساهم في إنتقال اللاعب للإحتراف في فنربخشة التركي، كما صعد غريب ثنائي المقاولون الشاب مهند محمد ومحمد عبد الناصر للمشاركة مع الفريق الأول في الدوري الممتاز

لذلك رأى مجلس الدراويش أن شوقي غريب لديه خبرات تدريبية كبيرة تجعله بمثابة المشروع الكبير لمجلس الدراويش لبناء جيل جديد للنادي الإسماعيلي، قادر على إعادة قلعة الدراويش لمنصات التتويج

أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، رسميا تعيين شوقي غريب لتولي منصب المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمدرب الراحل إيهاب جلال.

وقالت الصفحة الرسمية لنادي الإسماعيلي: “مهمة جديدة.. الكابتن شوقي غريب مديرًا فنيًا للإسماعيلي”.

رسميا شوقي غريب مديرا فنيا للنادي الإسماعيلي

واتفق مجلس إدارة الإسماعيلي بالأغلبية على اختيار شوقي غريب، بسبب الخبرات الكبيرة التي يمتلكها حيث سبق له تدريب منتخب مصر الأول والمنتخب الأولمبي، والمقاولون العرب، بالإضافة إلى عدد من الأندية داخل وخارج مصر.

خبرات شوقي غريب

يُذكر أن شوقي غريب شغل نفس المنصب في الإسماعيلي سابقًا خلال عام 2013، خلال فترة إدارة مجلس الراحل محمد أبو السعود، ولكنه قضى فترة قصيرة في هذا المنصب قبل أن ينتقل لتدريب منتخب مصر خلفًا لحسن شحاتة.



إنجازات شوقي غريب

ويرى مسئولو الإسماعيلي أن شوقي غريب الأنسب لإعادة أمجاد الدراويش بسبب خبراته التدريبية الكبيرة، وعلى رأسها قيادة منتخب الشباب للفوز ببرونزية كأس العالم للشباب 2001، ثم مشاركة المعلم حسن شحاتة في إنجاز الفوز بـ3 بطولات أمم أفريقية متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، وكان يشغل منصب المدرب العام، وأخيرا قيادة منتخب الشباب للفوز بأمم أفريقيا 2019 والتأهل للمشاركة في أولمبياد طوكيو وقيادة الفراعنة الصغار للتواجد بين أفضل 8 منتخبات في العالم قبل الخسارة من منتخب البرازيل القوي في ربع النهائي.

كما يتميز بقدرته على التعامل مع النجوم وفرض سيطرته على مجريات الأمور، خاصة أنه سبق له تدريب نجوم كبار في الكرة المصرية ومعروف عنه شخصيته القوية إلى جانب قدراته الفنية.