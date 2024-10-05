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رياضة

الدوري الإنجليزي، ليستر سيتي يتقدم على بورنموث 0/1 في الشوط الأول

ليستر سيتي وبورنموث،
ليستر سيتي وبورنموث، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة ليستر سيتي أمام ضيفه بورنموث بنتيجة 0/1 لليستر، في المباراة التي تقام مساء اليوم السبت، على ملعب كينج باور، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

 

سجل فاكوندو بونانوتي هدف ليستر سيتي في شباك بورنموث في الدقيقة 16.

 

ترتيب ليستر سيتي بورنموث في الدوري الإنجليزي 

 

دخل فريق ليستر سيتي لقاء اليوم السبت، وهو فى المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط فقط.

 

بينما بورنموث رصيده 8 نقاط في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه الأسبوع الماضي على ساوثهامبتون.

 

فوز ليفربول على كريستال بالاس 

فاز فريق ليفربول على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "سيلهرست بارك" في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف ليفربول والمباراة الوحيد اللاعب ديوجو جوتا  في الدقيقة 9 من صناعة الهولندي جاكبو.

وتعرض أليسون بيكر حارس ليفربول للإصابة في الدقيقة 78 ليتم استبداله ونزول الحارس جاروس.

بهذه النتيجة يواصل فريق ليفربول تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة.

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ليستر سيتي بورنموث الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي البريميرليج

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