الإعصار هيلين يدمر الجسور في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا

تسبب الإعصار هيلين في تدمير الكثير من البنية التحتية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتسبب في قطع الطرق عن مدينة بنساكولا في جبال كارولاينا الشمالية.

الإعصار هيلين يدمر الجسور

وبحسب فرانس برس، تقول كريستي إدواردز، وهي من سكان المنطقة: "لقد تهدمت الجسور الرئيسية المؤدية إلى المدينة بالكامل"، وذلك بالقرب من ورشتها القديمة التي دمرتها الفيضانات بالكامل.

وأشارت إلى مدى العزلة التي تواجهها هذه المنطقة النائية، نتيجة الأضرار التي تسبب بها الإعصار هيلين.

ثاني أكثر إعصار حصدا للأرواح

وأودى الإعصار بما لا يقل عن 214 شخصا، ما يجعل من هيلين ثاني أكثر إعصار حصدا للأرواح في البرّ الرئيسي الأمريكي خلال أكثر من نصف قرن، بعد الإعصار كاترينا عام 2005.

ويعزو العلماء شدة الإعصار إلى ظاهرة ارتفاع درجة حرارة مياه المحيطات الناجمة عن تغير المناخ.