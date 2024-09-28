إعصار جون يضرب المكسيك بقوة (فيديو)
ألحق "إعصار جون" المصحوب بأمطار غزيرة أضرارا بالمنازل والمباني والطرق على طول ساحل المكسيك على المحيط الهادئ.
وقالت السلطات المكسيكية إن 4 أيام من الأمطار الغزيرة المستمرة غمرت ولاية أكابولكو تتجاوز بمقدار 3 مرات تقريبا مؤشرات الأمطار الغزيرة التي هطلت على المكسيك العام الماضي بسبب إعصار "أوتيس" المدمر.
الفيضانات المفاجئة والانهيارات الطينية الكارثية
وقالت أليخاندرا مينديز رئيسة هيئة الأرصاد الجوية الوطنية المكسيكية إن جون أغرق ولاية غيريرو بأكثر من 95 سنتيمترا من الأمطار منذ الاثنين الماضي، بينما جلب إعصار "أوتيس" العام الماضي 35 سنتيمترا من الأمطار
وتظهر المشاهد المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي مدينة أكابولكو وولاية غيريرو وولاية ميتشواكان المجاورة وقد اجتاحتها الفيضانات والانهيارات الأرضية المدمرة.
من جهته حذر المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة من أن "الفيضانات المفاجئة والانهيارات الطينية الكارثية ستستمر جنوبي وجنوب غربي المكسيك".
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