إعصار جون يضرب المكسيك بقوة (فيديو)

ألحق "إعصار جون" المصحوب بأمطار غزيرة أضرارا بالمنازل والمباني والطرق على طول ساحل المكسيك على المحيط الهادئ.

وقالت السلطات المكسيكية إن 4 أيام من الأمطار الغزيرة المستمرة غمرت ولاية أكابولكو تتجاوز بمقدار 3 مرات تقريبا مؤشرات الأمطار الغزيرة التي هطلت على المكسيك العام الماضي بسبب إعصار "أوتيس" المدمر.

الإعصار جون يتسبب في دمار واسع النطاق على طول ساحل المحيط الهادئ في #المكسيك، وتُظهر تلك المشاهد مدينة أكابولكو وولاية غيريرو وقد اجتاحتها الفيضانات والانهيارات الأرضية المدمرة. pic.twitter.com/zVd3OUHByG — Khaled Iskef خالد اسكيف (@khalediskef) September 28, 2024

الفيضانات المفاجئة والانهيارات الطينية الكارثية

وقالت أليخاندرا مينديز رئيسة هيئة الأرصاد الجوية الوطنية المكسيكية إن جون أغرق ولاية غيريرو بأكثر من 95 سنتيمترا من الأمطار منذ الاثنين الماضي، بينما جلب إعصار "أوتيس" العام الماضي 35 سنتيمترا من الأمطار

وتظهر المشاهد المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي مدينة أكابولكو وولاية غيريرو وولاية ميتشواكان المجاورة وقد اجتاحتها الفيضانات والانهيارات الأرضية المدمرة.

من جهته حذر المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة من أن "الفيضانات المفاجئة والانهيارات الطينية الكارثية ستستمر جنوبي وجنوب غربي المكسيك".