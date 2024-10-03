ارتفاع عدد ضحايا إعصار "هيلين" بالولايات المتحدة لـ 191 شخصا
أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بارتفاع عدد القتلى جراء إعصار "هيلين" في الولايات المتحدة إلى 191 شخصا.
وكانت شبكة "إن بي سي نيوز" قد أفادت في وقت سابق بمقتل 175 شخصا، إلا أن "سي إن إن" قالت في منشور على الموقع الإلكتروني: "ارتفع عدد القتلى من (هيلين) في ست ولايات إلى 191 شخصا على الأقل".
ولايات جنوب وشرق الولايات المتحدة
وذكرت "إن بي سي نيوز" أن المئات ما زالوا في عداد المفقودين نتيجة للعاصفة وتداعياتها، حيث وقع العديد منهم في فيضانات عبر ولايات جنوب وشرق الولايات المتحدة، ودمرت أجزاء من ولاية كارولينا الشمالية ودمرت مجتمعات بأكملها.
ولا يزال أكثر 1.3 مليون عميل بدون كهرباء في فرجينيا وكارولينا الشمالية والجنوبية وجورجيا وفلوريدا، وفقا لموقع مراقبة انقطاع الكهرباء.
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