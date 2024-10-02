الإعصار هيلين يتسبب في انقطاع الكهرباء عن 1.3 مليون شخص بأمريكا
أظهرت بيانات (باور أوتدج)، أن خدمات الكهرباء لا تزال مقطوعة عن ما يقرب من 1.3 مليون منزل وشركة في جنوب شرق الولايات المتحدة بعد أن ضرب الإعصار هيلين منطقة بانهاندل بولاية فلوريدا في 26 سبتمبر، وفقا لوكالة رويترز.
الاعصار هيلين يضرب فلوريدا
وانخفضت حالات الانقطاع من نحو 1.7 مليون، أمس الثلاثاء، مع استمرار عودة الكهرباء. وإجمالا، تسببت العاصفة في انقطاع الخدمة عن نحو 5.5 مليون مستخدم، معظمهم في الجنوب الشرقي.
وتسبب الإعصار هيلين والرياح والأمطار المصاحبة له في مقتل أكثر من 160 شخصا
وقالت شركة (ديوك إنرجي)، والتي تقدم خدمات الكهرباء في ولايتي نورث وساوث كارولاينا، وكان عملاؤها الأكثر تضررا، أمس الثلاثاء، إنها أعادت الكهرباء لما يقرب من 1.6 مليون مستخدم في الولايتين وتتوقع عودة جميع الخدمات بحلول الجمعة.
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