المبعوث الأمريكي في بيروت: لم نعطِ الضوء الأخضر للعملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان

نفى المبعوث الأمريكي للبنان، عاموس هوكستين، صحة الأنباء التي تتردد حول موافقة واشنطن على العملية العسكرية الإسرائيلية البرية في جنوب لبنان.

المبعوث الأمريكي للبنان: الحل الدبلوماسي وحده هو الذي سيسمح للسكان بالعودة إلى ديارهم

وقال هوكستين، في منشور عبر منصة إكس: «لقد كانت هناك الكثير من التقارير الخاطئة وغير المسؤولة خلال الأيام القليلة الماضية.. ولم تعطي الولايات المتحدة الضوء الأخضر للعمليات العسكرية في لبنان».

وأضاف المبعوث الأمريكي: «وفي نهاية المطاف، فإن الحل الدبلوماسي وحده هو الذي سيسمح للسكان بالعودة إلى ديارهم».

المبعوث الأمريكي للبنان: الإدارة الأمريكية تواصل العمل مع حكومتي إسرائيل ولبنان

وأكد أن الإدارة الأمريكية تواصل العمل مع حكومتي إسرائيل ولبنان على أفضل مسار لاستعادة الهدوء.

ويأتي هذا فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في لبنان، سواء بالقصف الجوي والمدفعي أو من خلال التوغل البري في الجنوب اللبناني.