وزير الإسكان لشركات المقاولات بالعلمين: عايز شغل 24 ساعة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بمدينة العلمين الجديدة، ورافقه الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.

وأصدر وزير الإسكان، تعليمات مشددة لمسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات بالموقع، للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة، قائلا: "عايز شغل 24 ساعة".

وأوضح الوزير، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تؤكد سرعة إنهاء المشروعات التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفى مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، مشيرًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة، تضم جميع أنواع الإسكان لمختلف شرائح المجتمع، وتضم مختلف الخدمات، وتهدف الدولة لجعلها مقصدًا للسياحة العالمية، ومدينة صالحة للحياة طوال العام.