موقف تنفيذ وتشغيل منشآت "المدينة التراثية" بالعلمين الجديدة (صور)
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ وتشغيل منشآت "المدينة التراثية" بمدينة العلمين الجديدة، ويرافقه الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.
وشدد وزير الإسكان، على سرعة إنهاء باقى المنشآت بالمدينة التراثية، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، والمتابعة الحثيثة لموقف التنفيذ، ودفع معدلات العمل، موجهًا رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بمنح مهلة أسبوع لشركات المقاولات العاملة بالمشروع لإثبات الجدية فى التنفيذ، وفى حالة عدم الالتزام يتم سحب الأعمال، وإسنادها لشركات مقاولات جادة.
وأشار الوزير، إلى أن المدينة التراثية، بمدينة العلمين الجديدة، تقع على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الساحة الرئيسية والساحات التجارية – أرض المعارض – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – قاعة المؤتمرات – المبانى التجارية والفندقية – الحى القديم – مجمع السينمات).
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