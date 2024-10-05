لا نثق في الإناث، تسريبات من داخل جيش الاحتلال عن لحظات الرعب خلال طوفان الأقصى
كشف مراقبون في الجيش الإسرائيلي في حديث لصحيفة "واشنطن بوست" عن اللحظات المرعبة التي عاشتها يوم 7 أكتوبر، أثناء وجودها في كيسوفيم.
وأوضح المراقبون أن رؤساءهم أخبروهم بشكل مباشر أنهم "على وشك الموت"، وأنه لا توجد أي قوة دعم متاحة لإنقاذهم.
وفقًا لتصريحاتم، قال القادة إن الجنود تعرضوا لكمائن ولا يمكن تقديم المساعدة لهم. الأمر الذي زاد الوضع سوءًا هو أن القادة الذين كانوا بعيدين عن خط المواجهة، أظهروا عدم ثقة بالقوات على الأرض، بما في ذلك المراقبات الإناث، هذا الشعور بعدم الثقة والإهمال أدى إلى شعور عميق بالعجز والخوف لدى المراقبين والمقاتلين على الجبهة.
هذه الشهادة تعكس حجم الفوضى والانهيار في القيادة الميدانية، حيث تُرك الجنود والمراقبون دون دعم حقيقي في مواجهة تهديدات خطيرة، وهو ما يلقي الضوء على التحديات الكبيرة التي واجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي في ذلك اليوم.
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