مانشستر سيتي يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور)

فاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه فولهام بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح التسجيل لـ فولهام اللاعب أندرياس بيريرا في الدقيقة 26، فيما سجل ماتيو كوفاسيتش هدفين لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 32 و47، قبل أن يسجل دوكو الهدف الثالث للسيتيزن، وقلص كارفاليو الفارق بهدف لفولهام في الدقيقة 88 قبل أن تنتهي المباراة بنتيجة 3-2.

تشكيل مانشستر سيتي أمام فولهام

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام فولهام كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: يوشكو جفارديول - مانويل أكانجي - روبن دياز - ريكو لويس.

في خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - إلكاي جوندوجان - بيرناردو سيلفا.

في خط الهجوم: جاك جريليش - إرلينج هالاند - فيل فودين.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة فيما يأتي فريق فولهام في المركز السادس برصيد 11 نقطة.

مانشستر سيتي وفولهام

بهذه النتيجة يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة فيما يأتي فولهام في المركز الـ 6 برصيد 11 نقطة