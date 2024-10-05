الدوري الألماني، يونيون برلين يتقدم على بوروسيا دورتموند بثنائية في الشوط الأول

تقدم فريق يونيون برلين على نظيره بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "أندر ألتن فورستيري" ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني الممتاز.

سجل هدفي يونيون برلين كل من اللاعب كيفين فوجت في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، ويورب فيرتيسين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام يونيون برلين

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي:

دورتموند يفتقد خدمات كريم أديمي لفترة طويلة

قال نوري شاهين مدرب بروسيا دورتموند اليوم الجمعة إن "فريقه سيفتقد جهود مهاجميه كريم أديمي وجوليان دورانفيل لعدة أسابيع بعد تعرضهما للإصابة خلال فوز فريقه 7-1 على سيلتيك في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء الماضي".

وحقق دورتموند أكبر انتصار أوروبي له إذ سجل اللاعب الدولي الألماني أديمي ثلاثية قبل أن يغادر لإصابة عضلية ليحل محله الدولي البلجيكي دورانفيل صاحب 18 عامًا والذي تعرض أيضا لإصابة في المباراة ذاتها.

وقال نوري شاهين مدرب دورتموند في مؤتمر صحفي "سنفتقد كريم وجوليان لبعض الوقت ومن المتوقع أن يعودا بعد فترة التوقف الدولي في منتصف نوفمبر المقبل".

وأضاف أن جيو رينا، الذي غاب عن الملاعب منذ الشهر الماضي، ستتأجل عودته أيضًا بعد تجدد إصابته.