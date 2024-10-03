الخميس 03 أكتوبر 2024
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سياسة

متخصص بالشأن الإفريقي يكشف مغزى رسائل وزير الخارجية بشأن سد النهضة

سد النهضة، فيتو
سد النهضة، فيتو

قال الدكتور محمد فؤاد رشوان، الخبير بالشأن الإفريقي بمركز إيجيبشن للدراسات الاستراتيجية، إن تصريحات وزير الخارجية بشأن أزمة سد النهضة كانت قاطعة وحاسمة، خاصة وأن مصر تعتمد بشكل كبير على نهر النيل كمصدر أساسي للمياه العذبة، وبالتالي مصر تؤكد أن المساس بحصة مصر المائية يعتبر أمرًا غير مقبول ويمس الأمن القومي المصري.

 الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تعرضت مواردها المائية للخطر

وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن التصريحات تعكس مدى أهمية المياه بالنسبة لمصر، وتؤكد أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تعرضت مواردها المائية للخطر، وبالتالي وزير الخارجية يريد إرسال رسالة دبلوماسية موجهة بشكل أساسي إلى إثيوبيا والمجتمع الدولي، فهي تضع إثيوبيا أمام مسئولياتها وتضغط عليها لمراعاة المصالح المصرية، فضلا عن  أنها رسالة للدول الداعمة لإثيوبيا في ملف سد النهضة بضرورة مراعاة حقوق مصر المائية.

 

التمهيد لخطوات تصعيدية محتملة

وواصل رشوان حديثه قائلا: الرسالة الثانية هي إمكانية وجود "توجه آخر" في التعامل مع الملف قد يعني استعداد مصر لاتخاذ خطوات تصعيدية دبلوماسية أو قانونية وربما عسكرية في حال لم يتم التوصل إلى حلول مرضية تضمن حقوقها المائية، ويمكن أن تشمل هذه التحركات تعزيز التحالفات الإقليمية للضغط على إثيوبيا، وربما تصعيد الصراع على المستوى الميداني إذا دعت الضرورة القصوى.

تهدئة الضغط الداخلي

وتابع أن التصريحات تهدف أيضًا إلى تهدئة الرأي العام الداخلي الذي يشعر بالقلق من تأثير سد النهضة على مستقبل المياه في مصر، فالحكومة تسعى لإظهار أنها تتعامل بحزم وحذر مع القضية، وأنها لن تسمح بتجاوز حقوق مصر المائية.

ما وراء هذه التصريحات من أفعال ممكنة

وأضاف أن التحركات الدبلوماسية المكثفة قد تتجه بمصر إلى زيادة جهودها الدبلوماسية إقليميًا ودوليًا، بالتعاون مع السودان والضغط على الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي للتدخل.

استخدام القوة الناعمة: قد تلجأ مصر إلى بناء تحالفات قوية مع دول أخرى في حوض النيل لمحاولة التأثير على إثيوبيا بطرق غير مباشرة.

التصعيد القانوني: قد تشهد الفترة القادمة توجهًا مصريًا للمحاكم والمنظمات الدولية لمقاضاة إثيوبيا أو التصعيد في مجلس الأمن.

التحضير لخيارات عسكرية: في حال لم تنجح الدبلوماسية، قد تلجأ مصر إلى التصعيد العسكري المحدود لفرض حل يضمن مصالحها، رغم أن هذا الخيار يُعتبر الأخير وفي حالات الضرورة القصوى.

موقف مصر من سد النهضة الإثيوبي

كشف وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، موقف مصر الثابت من أزمة سد النهضة الإثيوبي، وما تمتلكه مصر من بدائل وحلول للتعامل مع أزمة السد وتداعياتها.

وقال وزير الخارجية إن مصر لديها رؤية وآليات للتعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى استعداد بلاده للتعامل مع أي ضرر ينال حصتها من المياه.

وأضاف عبد العاطي، خلال حضوره لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع عدد من القامات الفكرية لاستعراض القضايا المثارة على الساحة اليوم الأربعاء، أن مصر ليست دولة قليلة الحيلة، ولديها آليات للتعامل وفقا للقانون الدولي، ولا يتم الإعلان عن كل التحركات التي تتخذها الدولة، مشيرا إلى سعي القاهرة لتقليص تأثيرات هذا السد على مصر لأقل حد ممكن.

وأكد أنه إذا حدث أي ضرر للأمن القومي المصري، فإن الدولة المصرية لديها الإجراءات والسياسات للتعامل مع الأزمة. 

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