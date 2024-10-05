خبير بالشأن الأفريقي يكشف الرسائل المستهدفة من تصريحات وزير الخارجية بشأن سد النهضة

قال الدكتور رمضان قرنى، نائب رئيس الجمعية العلمية للشؤون الأفريقية، إنه على

على مدار الأيام الماضية خرج العديد من التصريحات والبيانات الرسمية المصرية بشأن موقف مصر من أزمة سد النهضة، لعل أبرزها تأكيد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج، خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي انتهت في ديسمبر 2023.



النهج الإثيوبي التفاوضي الحالي عدم جدوى

وأكد الدكتور رمضان قرنى فى تصريح لـ فيتو أن هذا التصريح يمثل تأكيدًا للمواقف المصرية السابقة، التي ترى في النهج الإثيوبي التفاوضي الحالي عدم جدوى، في ظل عدم احترام قواعد القانون الدولي بشأن الاستمرار في الإجراءات الأحادية، وكذلك عدم الالتزام بنصوص إعلان المبادئ الموقع عام 2015.



مصر تحتفظ بحقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعًا عن مصالحها

وأضاف: لعل الرسالة الثانية للطرف الإثيوبي والمحيطين الأفريقي والدولي هو تأكيد الوزير عبد العاطي أن "مصر ستستمر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب، محتفظة بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعًا عن مصالح وبقاء الشعب المصري"، وينبع هذا التأكيد المصري من جملة من الثوابت أهمها وجودية قضية المياه، وارتباطها الوثيق بالأمن القومي المصري من جانب، واستمرار الجهود المصرية للحفاظ على حقوق مصر التاريخية من جانب آخر.



عدم خضوع مصر لسياسات الأمر الواقع التي تنتهجها إثيوبيا

وتابع: علاوة على ذلك فإن أهمية هذه الرسالة أنها تؤكد عدم خضوع الدولة المصرية لسياسات الأمر الواقع التي تنتهجها إثيوبيا، كما تكشف بقوة رفض أي إجراءات مستقبلية من قبل الطرف الإثيوبي بشأن مياه النيل، بجانب التحرك على الصعيد الدولي خرجت رسائل من المؤسسات التشريعية المصرية ممثلة في مجلس الشيوخ تؤكد "أن الإضرار بالأمن المائي المصري سيؤثر سلبًا على استقرار الإقليم ويضع المنطقة بأكملها أمام تحد كبير"، وتجدد دعم مجلس الشيوخ القيادة السياسية فى اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفلها المواثيق والاتفاقات الدولية فى حالة تعرض أمن مصر المائى للضرر.



مصر مقبلة على تدشين حملة دبلوماسية وسياسية كبرى في المرحلة المقبلة للحفاظ على حقوقها التاريخية

واختتم قرني: في ضوء تلك الرؤية المصرية، على الصعيدين الداخلي والخارجي، يمكن القول إن مصر مقبلة على تدشين حملة دبلوماسية وسياسية كبرى في المرحلة المقبلة للحفاظ على حقوقها التاريخية، كما أن هذه الحملة مدعومة كذلك بآليات سياسية وأمنية للتنسيق مع دول الجوار الإقليمي (الصومال وجيبوتي والسودان وإريتريا وأوغندا وكينيا) لحفظ هذه الحقوق، وتدعيم موقف مصر التفاوضي.