موعد انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية والسيناريوهات المتوقعة

يترقب ملايين المصريين موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وذلك لتأثير أسعار الوقود علي الحياة الاقتصادية للمصريين لارتباطه بارتفاع أسعار المنتجات والمواصلات، والكثير من استخدامات المواطن اليومية، في الوقت الذي تتجه فيه وزارة البترول والثروة المعدنية لرفع الدعم الكامل عن الوقود في مدة أقصاها نهاية عام 2025 وذلك أسوة ببعض الدولة ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية.

لجنة تسعير المواد البترولية

وتجتمع لجنة تسعير المواد البترولية كل ثلاثة أشهر، لمراجعة مستجدات أسعار النفط على الساحة العالمية، والتي تُعتمد كأساس لتحديد أسعار الوقود محليًا.

تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي كامل من أهم بنوده المنتجات البترولية

وقال مصدر بوزارة البترول لفيتو، إن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي كامل ورفع الدعم عن الوقود وهو من أهم الملفات الشائكة التي لابد من التعامل معها دون المساس بمحدودي الدخل.

وأشار إلى أنه كان من المقرر أن تتخلص الحكومة بشكل كامل من دعم الوقود خلال 3 سنوات فقط، حينما أعلنت حزمة من القرارات في أول نوفمبر من عام 2016، لكن الأزمات التي كانت تحاصر اقتصاد العالم والأوضاع الداخلية في مصر، حالت دون تحقيق هذا الهدف، ما دفعها إلى إعادة هيكلة المنظومة ورفع أسعار الوقود بشكل تدريجي.

صندوق النقد الدولي ورفع الدعم عن الوقود كاملا

وفي أبريل الماضي، قدّر صندوق النقد الدولي الخفض المطلوب بخصوص دعم الوقود في مصر من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) خلال العام المالي 2023-2024 إلى نحو 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) خلال العام المالي 2024-2025.

انعقاد اللجنة في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الحالي

وأشار مصدر بالهيئة العامة للبترول “لفيتو ” إلى أن الحكومة تتجه لرفع الدعم عن المواد البترولية بحلول نهاية العام القادم، مما قد ينعكس على قرارات اللجنة القادمة والتي من المقرر أن تنعقد في الأسبوع الأخير من شهر اكتوبر الجاري.

ولفت الى أن هناك توقعات بأن اللجنة ستتخذ قرارها وفق عدة سيناريوهات، أبرزها تحريك جديد لأسعار البنزين بأنواعه، في حين يُرجح تثبيت أسعار السولار لحماية فئات متوسطي ومحدودي الدخل، ولمنع تأثير ذلك على أسعار القطاعات الاستهلاكية وتعريفات النقل والشحن.

توقعات برفع أسعار شرائح الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع

وأكد المصدر أنه من المتوقع أن تتضمن قرارات اللجنة زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، وذلك نتيجة للارتفاع الكبير في تكلفة الغاز عالميًا، فضلًا عن اتجاه مصر لاستيراد الغاز من الخارج بسبب نقص الكميات المتاحة محليًا وذلك بسبب اتجاه مصر لاستيراد الغاز في الأعوام الماضية بسبب قله الغاز في حقل ظهر والأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط والتي كان لها تأثير مباشر علي اسعار الوقود عالميا.

البترول والمالية من أهم الجهات التي يتبعها ممثلو اللجنة

وتضم لجنة تسعير المواد البترولية ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة العامة للبترول حيث يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، ومتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات لضمان التنفيذ الجيد لها.

أسعار الوقود وفقا لآخر تسعير

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، وحددت اللجنة اسعار الوقود وفقا لاخر تسعير للبنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الاسعار كالتالي:

بنزين 95.. 15 جنيه لتر

بنزين 92.. 13.75 جنيه لتر

بنزين 80... 12.25 جنيه لتر

السولار.... 11.50 جنيه لتر

والكيروسين.... 11.50 جنيه لتر