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أخبار مصر

تساؤلات عن سر الإبقاء على أحمد شحاتة رئيسًا لشركة أبسكو رغم الانتقادات

المهندس كريم بدوي،
المهندس كريم بدوي، فيتو
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أُثيرت تساؤلات عديدة حول استمرار المحاسب أحمد شحاتة في منصبه، رئيسًا لشركة أبسكو للبترول، منذ تعيينه في أوائل عام 2020، رغم الشكاوى المتكررة من العاملين وفشله في تحقيق تطلعاتهم على الرغم من توافر قيادات أخرى بالشركة قادرة على تحسين الأداء وزيادة الإنتاج.

شحاتة، الذي يُعرف بصدامه الدائم مع العاملين، يواجه حاليًا انتقادات متزايدة من مجتمع الشركة على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، التي وصفته بأنه يعمل ضد مصلحة العاملين بالشركة. 

وطالبت هذه الصفحات وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، بالتدخل واستبداله بقيادة جديدة قادرة على الارتقاء بالشركة وتحقيق أهدافها.

رئيس أبسكو يرفض الاستماع لمطالب العمال

وفي موقف آخر أثار الجدل، رفض أحمد شحاتة مؤخرًا لقاء عدد من موظفي شركة جاسكو، الذين كانوا يسعون لعرض مطالبهم المتعلقة بتحسين الرعاية الصحية وزيادة المخصصات المالية لعلاج الأسنان والنظر. 

وجاء رد شحاتة مقتضبًا: “أنا مش فاضي، عندهم النقابة يتعاملوا معاها”، ما أثار استياء العمال ودفعهم إلى التعبير عن استيائهم من تجاهل الإدارة لمطالبهم المشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو سلوك مستحدث للرفض بين أوساط العمال في القطاع يقولون أنهم لجأوا إليه بعدما سدت في وجوههم كافة الأبواب.

16 ألف موظف يطالبون بحقهم في الترقيات

وفي سياق آخر، يطالب 16 ألف موظف في شركة أبسكو بحقهم في الترقيات، حيث أعربوا عن استيائهم من عدم تطبيق اللائحة الإدارية للعاملين التي تنص على ترقيتهم إلى مناصب مدير عام مساعد ومدير عام. ورغم أن اللوائح تطبق على العاملين في المبنى الرئيسي للشركة، فإن العاملين الملحقين بشركات الإنتاج يعانون من تهميش حقوقهم.

ووجه الموظفون مطالبهم إلى وزير البترول المهندس كريم بدوي وقيادات الهيئة العامة للبترول للتدخل السريع وإنهاء هذه الأزمة التي استمرت لسنوات، مؤكدين أهمية الإنصاف بين جميع العاملين في القطاع.

 

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