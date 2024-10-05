السبت 05 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس التنفيذي لشركة توتال العالمية

بدوي خلال اللقاء،فيتو
بدوي خلال اللقاء،فيتو

عقد المهندس كريم  بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إينرجيز» العالمية بمقر الشركة في باريس، وذلك على هامش مشاركة وزير البترول   في القمة التاسعة عشر للفرانكوفونية التي تنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس خلال يومي 4-5 أكتوبر 2024.

القمة التاسعة عشرة للفرانكوفونية 

توجه الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجيز بالتهنئة للمهندس كريم بدوي على توليه منصب وزير البترول والثروة المعدنية. وشهد اللقاء استعراض موقف تقدم الأعمال والفرص المتاحة للإستثمار في قطاع البترول، وخطط الشركة الاستثمارية  خلال الفترة المقبلة في مصر في البحث والتنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي،  وسبل تحسين وزيادة معدلات الإنتاج من الغاز بمنطقة تنمية باشروش بالبحر المتوسط التي تشارك فيها توتال انرجيز، كما استعرض اللقاء استثمارات الشركة فى مجال تصنيع وتسويق الزيوت المعدنية في السوق المصرية من خلال مصنع إنتاج الزيوت بالإسكندرية. وكذلك موقف مساهمة شركة توتال إنيرجيز في محطة إسالة الغاز الطبيعي بإدكو.

 

رئيس توتال يؤكد أن أنشطة الشركة في مصر قابلة للتوسع في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة 

 

ومن جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لشركة توتال إينرجيز بالشراكة الاستراتيجية مع قطاع البترول المصري مؤكدًا  أن أنشطتها في مجال الطاقة في مصر  قابلة للتوسع في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة وما تتمتع به من بنية تحتية متميزة، كما تطرق إلى الشراكة التي عقدتها توتال إنيرجيز مؤخرًا مع أدنوك الإماراتية فى مصر بهدف التوسع فى إنتاج وتوزيع وتصدير زيوت التشحيم والمنتجات البترولية فى مصر والقارة الأفريقية، كما أعرب عن اهتمام الشركة بمنطقة البحر المتوسط والدخول في مناطق استكشافية جديدة، واهتمامها بفرص دعم نشاط تسويق وتموين وقود الطائرات.

جهود تحفيز الاستثمار في قطاع البترول 


ومن جانبه أشار الوزير خلال اللقاء إلى جهود تحفيز الاستثمار في قطاع البترول وتوفير بيئة مواتية لضخ المزيد من الاستثمارات من جانب الشركات العالمية، مؤكدا أن القطاع مهتم بتعميق الشراكة مع الشركات العالمية والتحفيز علي الإسراع بوتيرة ضخ الاستثمار تحقيقًا لصالح الجانبين  ،  كما ناقش سبل الاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة في مجال البحث عن الغاز الطبيعي في ضوء المزايدة العالمية الجديدة لعام 2024 التي أعلنت عنها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل. إلى جانب مجموعة الفرص الاستثمارية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG.
كما أشار الوزير إلى حزمة الحوافز الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرًا بهدف تشجيع شركاء الاستثمار على زيادة  البحث والاستكشاف والإنتاج في إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار في مجال البترول والغاز.

 

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