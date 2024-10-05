إزالة 984 إعلان غير مرخص بمراكز الشرقية خلال شهر سبتمبر

أمر المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

حملات يومية على الإعلانات المخالفة

أكدت المهندسة أميرة محمد الشحات مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام بمحافظة الشرقية أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع وأسفرت تلك الحملات عن رفع عدد (٩٨٤ ) إعلان مخالف وبدون ترخيص خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٤م

كفر وأولاد صقر وباقى المراكز

وذلك بواقع عدد (١٢) إعلان بمركز ومدينة أولاد صقر و(٥) إعلانات بمركز ومدينة كفر صقر و(٦٣) إعلان بمركز ومدينة منيا القمح و(٥) إعلانات بمدينة القنايات و(٢٥) إعلان بمركز ومدينة الحسينية و(٢٦) إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم و(٢٨) إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية و(١٥) إعلان بمدينة القرين و(٣١٦) إعلان بمركز ومدينة الزقازيق و (١٨٤) إعلان بحى ثان الزقازيق و(١٦٣) إعلان بحى أول الزقازيق

مراكز فاقوس وصان الحجر وههيا

بالاضافة الى (٣١) إعلان بمركز ومدينة بلبيس و( ٣) إعلانات بمركز ومدينة ههيا و(٣٥) إعلان بمركز ومدينة أبو حماد و(١٨) إعلان بمركز ومدينة فاقوس و(٣٠) إعلان بمركز ومدينة مشتول السوق و(٢٥) إعلان بمركز ومدينة صان الحجر ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة

استمرار الحملات التفتيشيةلمراجعة الاعلانات

شدد المحافظ الشرقية على إستمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقًا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات وكذلك العمل الجاد لتعظيم إيرادات الدولة

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