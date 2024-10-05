السبت 05 أكتوبر 2024
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حوادث

سقوط سيدة سودانية من الدور التاسع بعقار في فيصل

سقوط سيدة سودانية
سقوط سيدة سودانية من الدور التاسع

لقيت سيدة سودانية الجنسية مصرعها إثر سقوطها من الطابق التاسع  بشارع الأمراء بمنطقة المطبعة في فيصل.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط من علو بشارع الأمراء بمنطقة المطبعة فيصل.

 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة عثر على جثة سيدة تحمل الجنسية السودانية، أسفل أحد العقارات، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

ويواصل فريق بحث جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة  وجار إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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