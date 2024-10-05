المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في المعادي

يعاين فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة آثار حريق نشب داخل شقة سكنية في عقار مكون من 5 طوابق في دائرة قسم شرطة المعادي للوقوف علي أسباب الحريق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت قد دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وفرضت كردونا أمنيا؛ لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وجرت السيطرة على الحريق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.