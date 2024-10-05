السبت 05 أكتوبر 2024
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مطبات صوتية بالطرق للحد من الحوادث بالشرقية

مطبات صوتية بالطرق
مطبات صوتية بالطرق للحد من الحوادث بالشرقية

قالت  المهندسة سلوى سامي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري إنه تنفيذًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بعمل شرائح صوتية على بعض النقاط السوداء داخل محافظة الشرقية للتقليل من الحوادث المرورية 

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الطرق المتوفر لها المطبات الصوتية الآن 

وأشارت إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع المحافظة بإنشاء مطبات صوتية على طرق ( بنها / الزقازيق - أبوحماد / الزقازيق - ميت غمر / الزقازيق – بلبيس / الزقازيق وكذلك أمام كوبرى شرويده بمدينة الزقازيق) وجار                   استكمال باقي طرق المحافظة طبقًا للخطة الموضوعة. 

مكونة من مواد بلاستيكية مطاطية بارتفاع 1سم 

  وأضافت رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري أن المطبات الصوتية عبارة عن 5 مجموعات تتكون كل مجموعة من 5 أشرطة، مكونة من مواد بلاستيكية ومطاطية، بارتفاع 1 سم وبعرض 10 سم يتم تنفيذها قبل المنطقة المراد حمايتها بمسافة 120 مترًا وذلك لتنبيه السائقين بضرورة تقليل سرعتهم.

خطة لتطوير الطرق العمومية والفرعية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء بهدف الوصول إلى بنية تحتية سليمة بقطاع والطرق والكباري بما ينعكس على تنشيط حركة التجارة الداخلية وتحسين مستوى الإقتصاد وزيادة الدخل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

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استمرار التعاون والتنييق مع وزارة النقل 

  أوضح محافظ الشرقية إستمرار التعاون والتنسيق مع وزارة النقل لتطوير ورفع كفاءة الطرق الرابطة بين المراكز والمدن وتنفيذها طبقًا للمواصفات القياسية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة والحد من الحوادث المرورية وتوفير الراحة والأمان لمستخدمي الطرق مع تحديد الأماكن اللازمة لوضع المطبات الهوائية أو الصوتية عليها حفاظًا على أرواح المواطنين.

 

 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية الفريق كامل الوزيرى نائب رئيس مجلس الوزراء التنمية الصناعية وزير النقل والمواصلات المهندسة سلوي سامي الهيئة العامة للطرق

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