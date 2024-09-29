الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة القناة يشيد بجهود أسرة "طلاب من أجل مصر"

أسرة طلاب من أجل
أسرة طلاب من أجل مصر خلال إحدى الاجتماعات، فيتو

أشاد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على بجهود أسرة "طلاب من أجل مصر" خلال استقبال الطلاب الجدد والقدامى أول يوم من أيام انطلاق العام الأكاديمي الجديد.  

رئيس جامعة القناة يستقبل طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب (فيديو وصور)

جامعة القناة تعلن ضوابط تنظيم حفلات التخرج

نشر روح البهجة والنشاط بسبب أسرة طلاب من أجل مصر  

وأشار إلى أن وجود الأسرة داخل الجامعة وأنشطتها المتنوعة أضفى روح البهجة والنشاط على الحياة الجامعية، حيث يحرص الأعضاء على المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة الطلابية والمجتمعية. 

جاء ذلك خلال استقبال طلاب الأسرة للطلاب الجدد والقدامى، تحت إشراف الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز، منسق الأسرة، والطالب محمد شريف، رائد الأسرة. 

وأوضح الدكتور محمد عبد النعيم أن عدد طلاب الأسرة بلغ أكثر من 1300 طالب وطالبة على مستوى الجامعة، مع تزايد مستمر في الأعداد. 

من جانبه أكد الدكتور محمد الباز أن عدد الطلاب المشاركين في حفلات الاستقبال بلغ 300 طالب وطالبة، الذين قاموا باستقبال الزوار عند البوابات الرئيسية للجامعة، حيث قدموا لهم الحلوى والهدايا التذكارية، بالإضافة إلى تنظيم بعض الألعاب الترويحية في البوابات وبهوت رعاية الشباب.

توزيع الحلوى على أعضاء مجلس جامعة القناة

كما قام طلاب الأسرة بتوزيع الحلوى على أعضاء مجلس الجامعة والتقاط صورة تذكارية مع القيادات الجامعية بعد انتهاء فعاليات المجلس مع عمداء الكليات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة القناة الجامعة جامعة قناة السويس أعضاء مجلس الجامعة طلاب من أجل مصر أسرة طلاب من اجل مصر

مواد متعلقة

حملة مكبرة للقضاء على الإشغالات بمنطقة نفق الثلاثيني في الإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية يبحث مع رئيس نقابة المهندسين الفرعية سبل التعاون المشترك (صور)

رفع 35 حالة إشغال خلال حملة مكبرة في الإسماعيلية

إصابة 3 أشخاص فى حادث على طريق العريش الدولى بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

تشققات وتسريب مياه بسد السرج، خبيرة ترسيم حدود تكشف قرب انهياره (فيديو)

الكهرباء تزف بشرى للمواطنين بخصوص فواتير الاستهلاك لشهر سبتمبر

بعد حديثه عن إسرائيل بالأمم المتحدة، ساويرس يوجه رسالة لوزير خارجية الأردن

طلاسم عمل مؤمن زكريا تتصدر التريند، والنشطاء: معالج روحي يكشف سر إصابة اللاعب بالسحر

لحظة انتشال جثمان حسن نصر الله من موقع استشهاده (فيديو)

الجثمان سليم وخال من الجروح.. كيف عثر عناصر حزب الله على جثمان نصر الله (فيديوجراف)

السيناريوهات المتوقعة بعد اقتراب قوات فانو من أديس بابا

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

منوعات

المزيد

بمبلغ خيالي، بيع فيديو مدته 10 ثوان لموكب جون كينيدي قبل مقتله

بالدموع والقبلات، آلاف اليابانيين يودعون دب الباندا

معرض صيني يضم 400 قطعة أثرية منتشلة من البحر

العثور على فأس من العصر البرونزي بشمال غرب روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الجثمان سليم وخال من الجروح.. كيف عثر عناصر حزب الله على جثمان نصر الله (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز حل السحر بسحر مثله، اعرف آراء العلماء

مفتي الجمهورية: التربية الإيجابية أمر ضروري للحفاظ على المجتمع

تفسير حلم الكي بالنار في المنام وعلاقته بكسب المال وإنفاقه في المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية