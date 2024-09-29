رئيس جامعة القناة يشيد بجهود أسرة "طلاب من أجل مصر"

أشاد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على بجهود أسرة "طلاب من أجل مصر" خلال استقبال الطلاب الجدد والقدامى أول يوم من أيام انطلاق العام الأكاديمي الجديد.

نشر روح البهجة والنشاط بسبب أسرة طلاب من أجل مصر

وأشار إلى أن وجود الأسرة داخل الجامعة وأنشطتها المتنوعة أضفى روح البهجة والنشاط على الحياة الجامعية، حيث يحرص الأعضاء على المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة الطلابية والمجتمعية.

جاء ذلك خلال استقبال طلاب الأسرة للطلاب الجدد والقدامى، تحت إشراف الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز، منسق الأسرة، والطالب محمد شريف، رائد الأسرة.

وأوضح الدكتور محمد عبد النعيم أن عدد طلاب الأسرة بلغ أكثر من 1300 طالب وطالبة على مستوى الجامعة، مع تزايد مستمر في الأعداد.

من جانبه أكد الدكتور محمد الباز أن عدد الطلاب المشاركين في حفلات الاستقبال بلغ 300 طالب وطالبة، الذين قاموا باستقبال الزوار عند البوابات الرئيسية للجامعة، حيث قدموا لهم الحلوى والهدايا التذكارية، بالإضافة إلى تنظيم بعض الألعاب الترويحية في البوابات وبهوت رعاية الشباب.

توزيع الحلوى على أعضاء مجلس جامعة القناة

كما قام طلاب الأسرة بتوزيع الحلوى على أعضاء مجلس الجامعة والتقاط صورة تذكارية مع القيادات الجامعية بعد انتهاء فعاليات المجلس مع عمداء الكليات.