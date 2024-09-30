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تموين الشرقية: ضبط 10 أطنان أرز وزيت طعام مجهولي المصدر بديرب نجم

تموين الشرقية , فيتو
تموين الشرقية , فيتو

قال المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء تم ضبط 10 طن أرز وزيت مجهولى المصدر اليوم 

تموين الشرقية يضبط 7,5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر

تشكيل حملة مكبرة بديرب نجم 

واوضح انه تم تشكيل حملة مكبره برئاسة  محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية ومحمد قوره مفتش أول بالمديرية وبرفقة حملة قطاع وسط الشرقية وذلك بحضورأبو طالب صلاح الدين وذلك للمرور على الأنشطة والأسواق حتى يتم الوقوف على مدى إلتزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية بناحية مركز ومدينه ديرب نجم، حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدة مخالفات، وقد أسفرت عن مصادرة  7 طن و950 كجم أرز أبيض و2000 لتر زيت طعام مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدرها و435 كجم سكر حر بدون فواتير وغير مدون عليه سعر البيع للمستهلك.

تموين الشرقية: ضبط طن سكر و1200 لتر زيت طعام مجهول بأبوحماد

المهندس محافظ الشرقية 

كان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد شدد على ضرورة تواصل الحملات الرقابية على الاسواق والمحلات التجارية حتى يمكن السيطرة على القيمة السعرية لكل منتج بدون زيادة الاسعار على المستهلك 

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تموين الشرقية المهندس عبدالكريم عوض الله مدير مديرية التموين محافظة الشرقية الجهات الرقابية الطب البيطري رؤساء المراكز والمدن جهاز حماية المستهلك

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