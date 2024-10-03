الخميس 03 أكتوبر 2024
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محافظات

الوادي الجديد تُقيم احتفالية العيد القومي ويوم الوفاء

الوادي الجديد تُقيم
الوادي الجديد تُقيم احتفالية العيد القومي ويوم الوفاء

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي الـ (65) للمحافظة و(يوم الوفاء)؛ تقديرًا وعرفانًا بجهود المخلصين في مسيرة التنمية، والتي أقيمت بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بقاعة المشير محمد حسين طنطاوي بالقاعة الإدارية الجديدة للمحافظة، بحضور لفيفٍ من المحافظين السابقين وأبناءهم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارة ومديري العموم السابقين، ورجال الدين، والقيادات التنفيذية والأمنية، وسط حضورٍ حاشد من المواطنين والأهالي.

حيثُ انطلقت فعاليات الاحتفالية وسط أجواءٍ تُسودها مشاعر الانتماء والامتنان، وشهدت كلمات السادة المحافظين السابقين، كما تضمنت فقرات فنية وأوبريت لنصر أكتوبر المجيد، وتراث محافظة الوادي الجديد، من أداء كورال الموهوبين بالتربية والتعليم، بالإضافة لعرض فيلم "الوادي الجديد بين الماضي والحاضر"؛ الذي يجسد رحلة المحافظة منذ سنوات التعمير الأولى إلى اليوم.

وخلال كلمته، توجّه محافظ الوادي الجديد بالشكر والتقدير لجميع الحضور لتلبية الدعوة، مُقدّمًا التهنئة بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والذكرى ٦٥ للعيد القومي للمحافظة. 

كما استعرض أهم المشروعات القومية والتنموية التي حظيت بها المحافظة في عهد فخامة الرئيس- عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مُعربًا عن بالغ التقدير للقيادة السياسية على ما أولته من اهتمامٍ غير مسبوق لأبناء الوادي الجديد.

وتوجّه المحافظون السابقون بخالص الشكر والتقدير لهذه اللفتة الإنسانية الكريمة، التي تُعمق أواصر الترابط، وتؤكد معاني الوفاء والامتنان، مُشيدين بما لمسوه من طفرةٍ حقيقية على أرض المحافظة.

وعلى هامش الزيارة، قام الزملوط ووفد الضيوف بتفقد منشآت العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، ومعرض التراث المُقام مُشيدين بجودة المنتجات المحلية وتنوعها. 
 

 

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