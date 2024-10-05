رئيس معهد التمريض بالتأمين الصحي في الشرقية: تكليف الطلبة بالعمل فور التخرج

قالت الدكتورة هناء محمد رشيد رئيس مجلس إدارة المعهد الفنى للتمريض بالتأمين الصحى بمحافظة الشرقية إن المعهد الجديد يؤهل الطالبات إلى مستوى أعلى فى التمريض، وذلك لتمكين الطلبة من المهنية وإتقان العمل التمريضي فضلا عن المجهود الذى بذل فى إنشائه من تجهيزات الأساس وخلافه.

توجيهات الوزير ورئيس الهيئة وتعليمات الدكتور رضا

واشارت الى انه تم انشاء المعهد طبقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى وبتعليمات من الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية.

43 طالبة فقط بالمعهد

وأضافت رئيس مجلس إدارة معهد التمريض بالتأمين الصحى بالشرقية أن المعهد لم يقبل إلا 43 طالبة هذا العام حيث لابد أن تكون الطالبة متفوقة فى السنوات الثلاث فى دبلوم التمريض لكى تحظى بالقبول.

طالبات معهد التمريض بالمبرة

التكليف فور التخرج

ولفتت رشيد إلى أنه يعد من الأعمال الرائدة بالشرقية التى تخرج خريجة فاهمة وواعية وعلى قد أكبر لتحمل المسئولية، حيث يتم تكليفها بالعمل فور التخرج ويتم توريع الخريجات على وحدات وعيادات الفرع المنتشرة بالمراكز فضلا عن استمرار الهيئة فى التدريب المتواصل سواء خريجى المعهد أو المدرسة الفنية للتمريض بالشرقية.

معهد آخر للتمريض للبنين بالإبراهيمية

وأوضحت رئيس مجلس الإدارة أن هذا المعهد للبنات ولم يكن الوحيد بالشرقية بل سبق وتم افتتاح معهد البنين الكائن بمركز الإبراهيمية محافظة الشرقية وهو ايضا نفس شروط القبول ونفس الأوراق المقدمة فالمنهج واحد والخريج ينطبق عليه ماينطبق على معهد التمريض الخاص بالبنات.

رضا الديب مدير عام الفرع

وكان الدكتور رضا الديب قد افتتح المعهدين مع بداية الدراسة وهنا الطلاب والطالبات بافتتاح المعاهد وتمنى لهم النجاح فى مستقبلهم ووعد أن يبذل قصارى جهده معهم حتى يصلوا إلى ما يبتغون.