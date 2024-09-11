الخميس 12 سبتمبر 2024
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نائب مدير التأمين الصحي بالشرقية يتفقد عيادات أولاد صقر

نائب مديرفرع التامين
نائب مديرفرع التامين الصحى بالشرقية

قام الدكتور محمد أبو هاشم نائب مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة الشرقية بالمرور على عيادة وإدارة أولاد صقر للاطمئنان على سير العمل ومتابعة أداء الخدمة الطبية للمنتفعين المترددين على الإدارة.

مدير فرع التأمين الصحي بالشرقية يتفقد عيادة السكر بالزقازيق

تعليمات الوزير وتوجيهات رئيس الهيئة 

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء وبتوجيهات الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتامين الصحي وبإشراف الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التامين الصحى بمحافظة الشرقية التى تقضى بدوام المتابعة.

الاستماع إلى شكاوى المنتفعين 

كما تم الاستماع إلى شكوى بعض المنتفعين والتوجيه بما يلزم نحوها لتسهيل تلقى الخدمة لهم ثم توجه إلى عيادة تلراك لمتابعة سير العمل بها ومتابعة تأدية الخدمة للمرضى المترددين على العيادة.

نائب مدير التأمين الصحي بالشرقية يتفقد عيادة السكر بالزقازيق

الدكتورة علا كمال وجيهان يوسف

وكان في استقباله الدكتورة علا كمال مدير منطقة أبو كبير والدكتورة جيهان يوسف مدير العيادة كما التقى برئيس الشئون المالية والإدارية بالمنطقة بالإضافة إلى رئيس الشئون المالية والإدارية بعيادة أولاد صقر ورئيس الشئون المالية والإدارية بعيادة تلراك.

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المترددين على الادارة اداء الخدمة الطبية المنتفعين المترددين سير العمل متابعة اداء الخدمة ادارة اولاد صقر الاطمئنان على سير محافظة الشرقية

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