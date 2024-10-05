نائب مدير فرع التامين الصحى بالشرقية يتفقد المدارس فى أبو كبير ومشتول السوق

قام الدكتورمحمد ابو هاشم نائب مدير فرع التامين الصحى بمحافظة الشرقية اليوم يصاحبه الدكتورةعلا كمال مدير منطقة ابوكبيروالدكتوراحمد صبحى مدير العيادة بالمرور ومتابعة فريق فحص التامين الصحى لمبادرة الانيميا والسمنة والتقزم بمدرسة السلام الابتدائية بابوكبير

الاطمئنان على سير العمل بالمبادرة

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالعفار وزير الصحة والسكان وتعليمات الدكتور محمد ضاحى مدير عام الهيئة العامة للتامين الصحى واشراف الدكتور رضا الديب مدير عام فرع الشرقية والقاضية بمداومة واستمرارية المتابعة للجميع مشتملات التامين الصحى لضمان وصول خدمة ممتازة الى المنتفعين يه حيث تم الاطمئنان على سير عمل المبادرة والتزام فريق الفحص بمعايير مكافحة العدوى وسياسات الجودة

مبادرة فيروس سي والانيميا والتقزم

كما تم مرور نائب مدير فرع الشرقية على عيادة مشتول السوق وتابع اعمال مبادرة فيروس سى ومبادرة الانيميا والسمنة والتقزم بمدارس مشتول السوق حيث صحبه فى جولته بمشتول الدكتورمحمد حسنى مدير السلامة والصحة المهنية بالفرع صفاء حمدى مسئول تمريض التدريب والتثقيف الصحى

مشتول بجميع عيادتها

تفقد الدكتور ابو هاشم العيادة الشاملة بمشتول السوق بجميع عيادتها وباقى الاقسام للاطمئنان على تاديه الخدمة الطبية للمرضى وتواجد الطاقم الطبى والعاملين

متابعة فريق فحص التامين لفيروس سي

وكان فى استقباله الدكتورمحمد الدسوقى مدير العيادة حيث تم التوجه الى متابعة فريق فحص التامين الصحى لمبادرة فيروس سى بمدرسة الصفوة الخاصة بكفر ابراش ومبادرة الانيميا والسمنة والتقزم بمدرسة ابو بكر الصديق

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