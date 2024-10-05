جامعة الزقازيق تدعم المبادرة الرئاسية بداية

قال الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية إن فعاليات الأنشطة الطلابية بكليات جامعة الزقازيق مستمرة لليوم الخامس وسط أجواء حماسية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

تحقيق أهداف مبادرة -بداية -

حيث تهدف المبادرة إطلاق العنان لمهارات الشباب الجامعي، ودعم مواهبه بمختلف المجالات،حيث تتكامل كافة قطاعات الجامعة وكلياتها والمراكز والوحدات، لتحقيق أهداف المبادرة، وذلك برعاية رئيس الجامعة، والدكتورإيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

الدكتور احمد عنان عميد كلية الطب

والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية، حيث شاركت كليات الجامعة في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، وذلك تحت إشراف د.محمد متولي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

عدد الطلاب المشاركين 40 طالبا

تضمنت فعاليات اليوم الخامس تصفيات أنشطة مكثفة، حيث شاركت كليات (الآداب، الزراعة، الهندسة، التربية الرياضية بنين) بالنشاط الرياضي فى نهائيات كرة القدم الخماسي نصف النهائى والنهائى، حيث بلغ عدد الطلاب المشاركين ٤٠ طالبًا.

نهائى خماسيات كرة القدم

وأقيمت فعاليتها بملعب كلية الهندسة، وتم إقامة نهائيات خماسي كرة القدم على مستوى القطاعات، حيث حصلت كلية التربية الرياضية بنين على" المركز الأول"، وحصلت على "المركز الثانى" كلية الآداب، وكان "المركز الثالث" من نصيب كلية الهندسة .

مشاركة جميع الكليات فى الجوالة والخدمة العامة

كما تم إقامة التصفيات النهائية فى أنشطة الجوالة والخدمة العامة، حيث شاركت بها جميع كليات الجامعة، وأقيمت فعاليتها بمخيم الجوالة بالجامعة كلية" الطب البيطري"،وبلغ عدد المشاركين من الطلاب ٣٥ طالبًا، ٢٥ طالبة، وتضمنت ( أحسن بوابة كشفية- أحسن ناد خلوي- نموذج مبتكر كشفي- أحسن هيك (٤) أفراد-معرض كشفي- أحسن لوجو).

أولويات خريطة العام الجامعى الجديد

وقال رئيس الجامعة أن ممارسة الأنشطة الطلابية يأتي على رأس الأولويات ضمن خريطة العام الجامعى الجديد، لأهمية هذه الأنشطة الطلابية فى بناء شخصية الطالب وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بين الطلاب.

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