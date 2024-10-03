أول تحرك من جامعة الزقازيق بعد تعرض طالبة لحادث سير(صور)

شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة بعد إصابة طالبة بجروح بالغة في حادث سير مروع أثناء خروجها من الجامعة الأهلية بمدينة العاشر من رمضان وجري نقل المصابة بسيارة إسعاف مجهزة إلي المستشفي الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

الدرندلي يطمئن علي الحالة الصحية للطالبة

من جانبه توجه د. خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق إلى مستشفي العاشر من رمضان الجامعي للاطمئنان على الوضع الصحى لطالبة بالفرقة الأولي ببرنامج الصيدلة، إثر حادث سير أثناء خروجها من الجامعة الأهلية، وذلك بحضور د. هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، ود. وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، ود. تامر العوضي نائب المدير التنفيذي للمستشفيات، ود.علاء عبدالحفيظ رئيس قسم جراحة القلب والصدر، د. هاني الباسوسي مدير برنامج الصيدلة، د. حسين الدواش مدير برنامج طب وجراحة الفم والأسنان.

الدرندلي يطمئن علي الحالة الصحية للطالبة،فيتو

وخلال الزيارة اطمئن د. خالد الدرندلي رئيس الجامعة على الحالة الصحية للطالبة من الأطباء المعالجين، موجهًا بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة حتى تماثلها للشفاء التام، مؤكدًا أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لكافة منسوبي الجامعة سواء داخل أو خارج الجامعة، معربًا عن خالص تمنياته لها بالشفاء العاجل.

الدرندلي يطمئن علي الحالة الصحية للطالبة،فيتو1

مستشاروزير التعليم العالى للسياسات الصحية يكشف الحالة الصحية للطالبة

ومن جانبه صرح د. أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار وزير التعليم العالى للسياسات الصحية أن الحالة عند وصولها لمستشفى العاشر من رمضان؛ تم عمل الإجراء الطبى الجراحى السريع لها بعد عمل الإسعافات الأولية باستقبال مستشفى العاشر من رمضان وتمت الجراحة بواسطة أعضاء هيئة التدريس من قسم جراحة القلب والصدر، والحالة الآن مستقرة بالعناية المركزة.

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