الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وزيرا التعليم العالي السابقان في جامعة الزقازيق لمناقشة رسالة دكتوراه (صور)

جامعة الزقازيق تستقبل
جامعة الزقازيق تستقبل وزيري التعليم العالي الأسبقين،فيتو

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق اليوم الثلاثاء كلًا من د. أشرف الشيحي أستاذ الإنشاءات بكلية الهندسة جامعة الزقازيق ورئيس جامعة بدر ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ود. وائل الدجوي أستاذ المنشآت الخرسانية بكلية الهندسة جامعة القاهرة ووزير التعليم العالي الأسبق.

جامعة الزقازيق تعلن انتظام الدراسة بجميع الكليات (صور)

جاء ذلك بحضور د. إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء ومدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ود. نبيل مصطفي المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، ود. إيمان الشامي أستاذ تحليل وميكانيكا الإنشاءات بكلية الهندسة بالجامعة وعميد معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا، ود. هناء السيد عبد المطلب أستاذ تحليل وميكانيكا الإنشاءات بكلية الهندسة، ود. هبة الله محمد علي وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

جامعة الزقازيق تستقبل وزيري التعليم العالي السابقين، فيتو
وزيرا التعليم العالي السابقين في مناقشة رسالة دكتوراه، فيتو
جامعة الزقازيق تستقبل وزيري التعليم العالي السابقين، فيتو

الاهتمام ببناء خريج يستطيع مواكبة احتياجات سوق العمل

رحب د. خالد الدرندلي خلال اللقاء بزيارة د. أشرف الشيحي، ود. وائل الدجوي، مؤكدًا أن الجامعة تقدم الدعم والاهتمام الكامل لبناء خريج يستطيع مواكبة احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، بما يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع.

وأعرب الوزيران عن بالغ سعادتهما بتواجدهما بجامعة الزقازيق، مشيرين إلى تميز الجامعة وتاريخها العريق، وما تتضمنه من قامات علمية مرموقة في مختلف المجالات.

 وزيرا التعليم العالي السابقان في جامعة الزقازيق لمناقشة رسالة دكتوراه، فيتو
الباحثة جالا عصمت منير الغريب، فيتو

تأثير الحوائط المالئة على سلوك الانهيار التدريجي للإطارات الخرسانية المسلحة

جاءت هذه الزيارة على هامش مناقشة رسالة دكتوراه للباحثة جالا عصمت منير الغريب، بعنوان “تأثير الحوائط المالئة على سلوك الانهيار التدريجي للإطارات الخرسانية المسلحة”، حيث كان فى استقبال لجنة الحكم والمناقشة بكلية الهندسة د. أحمد فاروق عميد الكلية والوكلاء ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

 وزيرا التعليم العالي السابقان في جامعة الزقازيق لمناقشة رسالة دكتوراه، فيتو
 وزيرا التعليم العالي السابقان في جامعة الزقازيق لمناقشة رسالة دكتوراه، فيتو
جامعة الزقازيق تستقبل وزيري التعليم العالي السابقين، فيتو

وفى ختام المناقشة، تم منح الباحثة درجة الدكتوراه، حيث تشكلت لجنة المناقشة والحكم من د. وائل الدجوي (محكمًا خارجيًا، ورئيس اللجنة)، ود. أشرف الشيحي (محكمًا  داخليًا)، ود. إيمان الشامي (مشرفًا)، ود. هناء السيد عبد المطلب (مشرفًا).
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وزيري التعليم العالي الأسبقين اساتذة جامعة الزقازيق الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق اخبارمحافظة الشرقية

مواد متعلقة

جامعة الزقازيق تعلن انتظام الدراسة بجميع الكليات (صور)

جامعة الزقازيق بقائمة 2٪ من علماء العالم في قائمة ستانفورد الأمريكية

الأكثر قراءة

السيسي: لا أحد فوق القانون

أول رد فعل من كولر بعد تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا للأهلي

سيطرت على قاعدة عسكرية إثيوبية، قوات فانو تتقدم نحو أديس أبابا وتورط آبي أحمد (فيديو)

رسالة حزينة من علاء مبارك بسبب هدم مقابر عائلة والدته بالإمام الشافعى، ونشطاء: "أنت مش أحسن من الناس"

ارتفاع الفراخ البلدي 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 بمنتصف التعاملات

سعر اليورو في البنوك أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

منوعات

المزيد

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

العائلة الملكية تتحدث عن تطورات الحالة الصحية لكيت ميدلتون وقدرتها على مواجهة السرطان

القمر الثاني يدخل مدار الأرض لمدة شهرين

في اليوم العالمي للقهوة، قصة مشروب أثار جدلا فقهيا بين علماء الدين لأكثر من 400 سنة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 بمنتصف التعاملات

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

ارتفاع الفراخ البلدي 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر اليورو في البنوك أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

سيارة الردع المخصصة في اقتحام البؤر الإجرامية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يخفف الله عذاب الكافرين؟ الشيخ الشعراوي يرد (فيديو)

تفسير حلم توزيع الشربات في المنام وعلاقته بالفرح والسرور والسعادة

المواضع التي يستحب فيها الحمد وفوائده

المزيد
الجريدة الرسمية