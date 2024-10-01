وزيرا التعليم العالي السابقان في جامعة الزقازيق لمناقشة رسالة دكتوراه (صور)

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق اليوم الثلاثاء كلًا من د. أشرف الشيحي أستاذ الإنشاءات بكلية الهندسة جامعة الزقازيق ورئيس جامعة بدر ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ود. وائل الدجوي أستاذ المنشآت الخرسانية بكلية الهندسة جامعة القاهرة ووزير التعليم العالي الأسبق.

جاء ذلك بحضور د. إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء ومدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ود. نبيل مصطفي المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، ود. إيمان الشامي أستاذ تحليل وميكانيكا الإنشاءات بكلية الهندسة بالجامعة وعميد معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا، ود. هناء السيد عبد المطلب أستاذ تحليل وميكانيكا الإنشاءات بكلية الهندسة، ود. هبة الله محمد علي وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

جامعة الزقازيق تستقبل وزيري التعليم العالي السابقين، فيتو

وزيرا التعليم العالي السابقين في مناقشة رسالة دكتوراه، فيتو

جامعة الزقازيق تستقبل وزيري التعليم العالي السابقين، فيتو

الاهتمام ببناء خريج يستطيع مواكبة احتياجات سوق العمل

رحب د. خالد الدرندلي خلال اللقاء بزيارة د. أشرف الشيحي، ود. وائل الدجوي، مؤكدًا أن الجامعة تقدم الدعم والاهتمام الكامل لبناء خريج يستطيع مواكبة احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، بما يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع.

وأعرب الوزيران عن بالغ سعادتهما بتواجدهما بجامعة الزقازيق، مشيرين إلى تميز الجامعة وتاريخها العريق، وما تتضمنه من قامات علمية مرموقة في مختلف المجالات.

وزيرا التعليم العالي السابقان في جامعة الزقازيق لمناقشة رسالة دكتوراه، فيتو

الباحثة جالا عصمت منير الغريب، فيتو

تأثير الحوائط المالئة على سلوك الانهيار التدريجي للإطارات الخرسانية المسلحة

جاءت هذه الزيارة على هامش مناقشة رسالة دكتوراه للباحثة جالا عصمت منير الغريب، بعنوان “تأثير الحوائط المالئة على سلوك الانهيار التدريجي للإطارات الخرسانية المسلحة”، حيث كان فى استقبال لجنة الحكم والمناقشة بكلية الهندسة د. أحمد فاروق عميد الكلية والوكلاء ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وزيرا التعليم العالي السابقان في جامعة الزقازيق لمناقشة رسالة دكتوراه، فيتو

وزيرا التعليم العالي السابقان في جامعة الزقازيق لمناقشة رسالة دكتوراه، فيتو

جامعة الزقازيق تستقبل وزيري التعليم العالي السابقين، فيتو

وفى ختام المناقشة، تم منح الباحثة درجة الدكتوراه، حيث تشكلت لجنة المناقشة والحكم من د. وائل الدجوي (محكمًا خارجيًا، ورئيس اللجنة)، ود. أشرف الشيحي (محكمًا داخليًا)، ود. إيمان الشامي (مشرفًا)، ود. هناء السيد عبد المطلب (مشرفًا).

