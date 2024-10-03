بجوائز مالية، جامعة أسيوط تنظم مسابقة أدبية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

تنظم جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة؛ مسابقة أدبية بمناسبة احتفال الجامعة بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنمية الحس الوطني لدى طلابها، وتعريفهم بقيمة هذا النصر الذي أعاد لمصر كامل ترابها الوطني.

تعقد المسابقة بتنظيم إدارة النشاط الثقافي، بالإدارة العامة لرعاية الطلاب؛ تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وهاشم سيد مدير الإدارة.

المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديد لبناء الإنسان"

وتهدف المسابقة الأدبية إلى؛ بناء الوعي الجماعي لدى الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في البناء، والتطوير، وتنمية الحس الوطني، وتعريفهم بقيمة نصر أكتوبر المجيد.

وتأتي المسابقة في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تستهدف تنمية الإنسان المصري، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية؛ لبناء مجتمع كامل، متقدم في شتى المجالات.

تشمل مجالات المسابقة الأدبية (الشعر العامي- القصة القصيرة- المقال)، ويتم تسليم الأعمال، والتحكيم، والمناقشة، خلال الفترة من 28 حتى 30 من أكتوبر الجاري، ويُمنح الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى؛ جوائز مالية.

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