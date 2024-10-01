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أخبار مصر

الأحد المُقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى "انتصارات أكتوبر"

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

أعلن  محمد جبران  وزير العمل، اليوم الثلاثاء عن أن الأحد المُقبل الموافق 6 أكتوبر 2024،إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك في إطار صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024، والمُتضمن أن يكون الأحد الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2024  ،إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية،والهيئات العامة،ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام،والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر 1973..

وأكد القرار الصادر عن "الوزارة"، بهذا الشأن،برقم 22 لسنة 2024،أنها إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم،إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي..وأنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص..

وبحسب البيان، أصدرت"الوزارة"، كتابًا دوريًا لمديريات العمل بالمحافظات بتوقيع خالد ابو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وذلك لوضع احكام "القرار" موضع التنفيذ،ومتابعة هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.

 

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