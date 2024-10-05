أسماء المتوفين والمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا - سوهاج

حصلت فيتو على أسماء المتوفين والمصابين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 100 بطريق قنا- سوهاج.

وجاءت الأسماء كالتالي:

المتوفين: حمادة عبدالرحيم محمود، 41 عامًا، محمود أحمد محمد جبريل، 60 عامًا، السايح عبادي أحمد، 55 عامًا، جاد علي محمد عبدالمنعم، 60 عامًا، عرفات حسن أحمد، 60 عامًا، وأبوالقاسم إبراهيم حسن، 70 عامًا، شحات أبوالمجد محمد، 63 عامًا، إمبارك عبدربه السايح، 37 عامًا، جميعهم من مركز دشنا بمحافظة قنا.

بينما المصابين هم: حمادة علي تقي، 19 عامًا، محمد مسعودي صدقي، 21 عامًا، فرج رمضان عبدالحميد، 65 عامًا، سامي حسن علي، 50 عامًا، اسماعيل عبداللطيف علي، 50 عامًا، عدلي حمدان أحمد، 35 عامًا، يوسف وهب الله فرج، 25 عامًا، محمود محمد سعد، 22 عامًا، عزت علي إبراهيم، 32 عامًا، وأحمد حسن إبراهيم، 37 عامًا.

وكانت الأجهزة الأمنية بقنا تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع 8 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 100 بطريق قنا- سوهاج.

وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.