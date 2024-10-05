الطريق إلى البيت الأبيض.. شهر على انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. السباق يحتدم.. الديمقراطيون يغازلون العرب والمسلمين.. وترامب يدعو إسرائيل لضرب المنشآت النووية الإيرانية

الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، مع اقتراب موعد بدء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبالتحديد بعد 31 يوما، تحتدم المنافسة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب وكامالا هاريس مرشحة الديمقراطيين في عدد من الولايات السبع الرئيسية التي من المتوقع أن تحدد الرئيس القادم للولايات المتحدة.

هاريس تلتقي مع قيادات من العرب الأمريكيين في ميشيجان وتغازل المسلمين

وأفادت وكالة "رويترز"، بأن المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس، التقت، أمس الجمعة، مجموعة صغيرة من قيادات المجتمع العربي الأمريكي في فلينت بولاية ميشيجان.

وستلتقي هاريس بقيادات من مجموعة EMGAGE للدفاع عن المسلمين، وفريق العمل الأمريكي من أجل لبنان، وهالة حجازي، التي فقدت العشرات من أفراد أسرتها في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

كذلك ندد المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز، أول أمس الخميس، في اجتماع نظمته جماعة أمريكية سياسية مسلمة، بالدمار "الصاعق والمريع"، في قطاع غزة، قائلًا إن الحرب في غزة "يجب أن تنتهي فورًا"، في وقت يسعى فيه الديمقراطيون لاستعادة دعم الأمريكيين المسلمين الذين يشعرون بالسخط إزاء الحزب الديمقراطي؛ بسبب دعم إدارة جو بايدن لإسرائيل.

وقال والز في كلمة عبر الفيديو مدتها 3 دقائق خلال اجتماع افتراضي تحت اسم "مليون صوت مسلم: إلى الأمام"، والذي استضافته مجموعة Emgage Action السياسية المسلمة، والتي أعلنت تأييد هاريس في سبتمبر: "هذه الحرب يجب أن تنتهي، يجب أن تنتهي الآن".

وبدأ تيم والز كلمته بالقول بالعربية: "السلام عليكم"، وتابع: "أعرف أن ألم هذا المجتمع عميق. قلوبنا مفطورة. هذه الحرب يجب أن تنتهي الآن".

ترامب يدعو لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية

وانتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس جو بايدن بسبب تصريحاته التي تفيد بأن إسرائيل لا ينبغي أن تستهدف المواقع النووية الإيرانية، واصفًا هذه التصريحات بأنها "أكثر شيء مجنون سمعه على الإطلاق".

وجاء ذلك في مقابلة أجراها المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية مع مراسل قناة "فوكس نيوز" بيل ميلوجين قبل تجمع انتخابي في ساجينو بولاية ميشيغان، يوم الخميس.

وقال ترامب: "هذا هو الخطر الأكبر الذي نواجهه، النووي. وترك هذه الأسلحة دون التعامل معها ليس الإجابة الصحيحة".

وأكد أن إيران "ستمتلك الأسلحة النووية قريبًا، وبعد ذلك ستواجهون مشاكل حقيقية".

انطلاق التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الأمريكية

وانطلق في 20 سبتمبر الماضي، التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث أصبح بإمكان الناخبين في 3 ولايات الآن الوقوف في طوابير في مراكز الاقتراع المبكر أو الإدلاء بأصواتهم عبر البريد قبل موعد الانتخابات المقرر في 5 نوفمبر.

وتم فتح مراكز الاقتراع المبكر في ولاية فرجينيا لتكون بذلك أول ولاية تقدم خيار التصويت المبكر لناخبيها، حيث من المقرر أن تظل مراكز الاقتراع المبكر مفتوحة حتى 2 نوفمبر. وفق شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وبينما يصطف الناخبون في طوابير أمام صناديق الاقتراع في فرجينيا، تتاح الفرصة للناخبين في ولايتي مينيسوتا وجنوب داكوتا للاختيار بين الإدلاء بأصواتهم شخصيا في مراكز الاقتراع أو من خلال البريد.

ويعتبر التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية من الطرق الانتخابية التي تحظى بشعبية وسط الأمريكيين.

وفي انتخابات عام 2020، تم الإدلاء بأكثر من 69 في المائة من الأصوات إما عن طريق البريد أو التصويت المبكر شخصيا، فيما صوت 40 في المائة فقط في وقت مبكر في انتخابات عام 2016 و33 في المائة في انتخابات عام 2012. وفقا لبيانات الانتخابات الصادرة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وفي 1 أكتوبر الجاري، أجريت المناظرة بين المرشح الجمهوري لـ منصب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس السيناتور عن ولاية أوهايو، والديمقراطي تيم والز حاكم ولاية مينيسوتا.

ترامب يرفض خوض مناظرة جديدة أمام هاريس

من جانبه، قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب خلال لقاء انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية في وقت سابق من الشهر الماضي، إنه لن يجري مناظرة تلفزيونية ثانية أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، معتبرا بأن الأوان قد فات لذلك مع بدء التصويت المبكر في فرجينيا ومينسوتا وداكوتا الجنوبية.

ورفض المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب قبول تحدٍّ أطلقته منافسته الديمقراطية كامالا هاريس لخوض مناظرة جديدة قبل موعد التصويت المقرر في 5 نوفمبر.

وردا على دعوة هاريس لإجراء المناظرة على شبكة سي إن إن في 23 أكتوبر قال ترامب خلال لقاء انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية: "لقد فات الأوان لإجراء مناظرة جديدة. وأضاف: "لقد بدأ التصويت"، في إشارة إلى الاقتراع المبكر الذي انطلق في ثلاث ولايات، هي فرجينيا ومينسوتا وداكوتا الجنوبية.

وكان فريق حملة هاريس قد أعلن في بيان أن "نائبة الرئيس جاهزة لمواجهة دونالد ترامب مجددا على المنصة".

مناظرة ترامب وكامالا هاريس

وحسب غالبية الآراء، فقد هيمنت نائبة الرئيس على المناظرة السابقة التي جرت في 10 سبتمبر، عبر التركيز على المواضيع التي قد تمس أكثر من غيرها غرور ترامب، مثل تلك التي تتعلق بسخط حلفائه السياسيين السابقين عليه، وسمعته على المستوى الدولي.

لكن ذلك لم يمنع ترامب من التأكيد أنه "الفائز" في تلك المناظرة، مهاجما انحياز الصحافيَين اللذين أدارا المناظرة على شبكة إيه بي سي.

استطلاعات الرأي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أظهرت استطلاعات الرأي الجديدة أن نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب لا يزالان متقاربين في ولايات رئيسية يمكن أن تحدد مسار السباق، مع بقاء 4 أسابيع فقط حتى يوم الانتخابات.

ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع كلية سيينا، فإن ترامب وهاريس متعادلان تقريبًا في استطلاع للرأي بين الناخبين المحتملين في ميشيجان، حيث حصلت هاريس على 48% من الأصوات وحصل ترامب على 47%. وفي ويسكونسن، تتقدم هاريس على ترامب بنسبة 49% مقابل 47%. وفي أوهايو، يتقدم ترامب على هاريس بنسبة 50% مقابل 44% لها.

ويرسم استطلاعان لشبكة فوكس نيوز للناخبين المحتملين في بنسلفانيا ونورث كارولينا، نُشرا يوم الجمعة، صورة مماثلة، حيث تعادل المرشحان بنسبة 49% في ولاية كيستون، وحقق ترامب تقدمًا صغيرًا على هاريس في ولاية نورث كارولينا بنسبة 50% مقابل 49%.