السبت 05 أكتوبر 2024
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محافظات

قطع الكهرباء 4 أيام عن هذه القرى في بني سويف

محافظة بني سويف
محافظة بني سويف

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، أنه تقرر فصل التيار الكهربائي عن بعض القرى بمركزي إهناسيا وبني سويف، على مدار أيام: الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 7 و8 و9 و10 أكتوبر الجاري، اعتبارًا من 8 صباحا وحتى 1 ظهرا، وذلك ضمن برنامج أعمال فرق صيانة مغذيات الجهدين المتوسط والمنخفض والتي تخدم تلك المناطق.

 

قطع الكهرباء عن بعض القرى ببني سويف

وأكدت محافظة بني سويف، أنه ـ بحسب بيان قطاع الكهرباء ـ تقرر قطع التيار يوم الاثنين عن قرية شاويش وتوابعها، ويوم الثلاثاء عن قرية سدمنت الجبل وتوابعها، ويوم الأربعاء عن قرية باها وتوابعها مركز بني سويف، ويوم الخميس عن قرية طما فيوم وذلك لمدة 5 ساعات، بحسب الأيام والفترات والمناطق الموضحة عاليه.

 

ويتقدًم قطاع كهرباء بني سويف، باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي، مناشدًا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

 

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