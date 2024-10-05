السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية: انتصار أكتوبر سيظل علامة مضيئة في التاريخ

محافظ الدقهلية اللواء
محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، فيتو

 قال اللواء طارق  مرزوق محافظ الدقهلية سيظل انتصار حرب أكتوبر المجيدة علامة مضيئة في التاريخ العسكري يدرس للأجيال المتعاقبة كيف أعاد لنا ابطالنا العزة والكرامة في اسرع انتصار عسكري.

 


استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم السبت القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية لتقديم التهنئة بمناسبة  مرور 51 عاما علي انتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973 والذي تحتفل بيه مصر والقوات المسلحة في السادس من اكتوبر من كل عام ذكري الفخر والعزة والكرامة، وقام بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري للشهداء.


حيث استقبل " المحافظ " اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، وممثلي المخابرات العامه والمخابرات الحربيه والقوات الجويه، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والاحياء.


وقام " محافظ الدقهلية" و" مدير أمن الدقهلية " و" المستشار العسكري للمحافظة " بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء محافظة الدقهليه وقراءة الفاتحة والاستماع إلي السلام الجمهوري والي سلام الشهيد.

 

 

 


وقال " المحافظ " أتقدم بخالص التهاني القلبية للقيادة السياسية متمثلة في  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولقواتنا المسلحه ولشعب مصر العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخالدة لأكبر انتصار عسكري عرفه التاريخ الحديث والذي مازال يدرس حتي الآن في جميع الكليات العسكريه حول العالم في اسرع واكبر انتصار عسكري عرفه التاريخ.

 


وأكد اللواء " مرزوق " علي أن هذه الذكرى الغالية ستظل نبراسا للفخر والاعتزاز للأجيال المتعاقبة من المصريين وفى مقدمتهم أبناء القوات المسلحة المصرية والجيش المصرى العظيم.

 


كما أكد " المحافظ  " علي إن قواتنا المسلحة هي الدرع والسيف لهذا الوطن الذي يحقق له الأمن والأمان ويتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بأستقراره وأمنه، فالتاريخ المصري القديم والحديث مليئ بمعارك وانتصارات القوات المسلحة المصريه  .
 

محافظ الدقهلية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء (صور)

إزالة حالة تعد علي أرض زراعية في الدقهلية

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التاريخ العسكرى الجهاز التنفيذي السكرتير العام للمحافظة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية النصب التذكاري للشهداء انتصارات حرب أكتوبر المجيدة رؤساء المراكز والمدن والأحياء عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

مواد متعلقة

أشرف صبحي ومحافظ الغربية يتفقدان المنشآت الشبابية والرياضية بكفر الزيات

خبيرة بالشأن الأفريقي: اتساع رقعة الجوع في السودان لتشمل 25 مليون شخص

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

طالب يمزق جسد زميله بسبب خلافات مالية في مدينة السلام

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

لا يفضل الدوري السعودي، تفاصيل العرض الفرنسي الضخم لضم محمد صلاح

مستشار باليونسيف يكشف حقيقة تضرر السد العالي من المياه الزائدة

انخفاض مفاجئ في سعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

مصرع 8 أشخاص وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص بقنا

طالب يمزق جسد زميله بسبب خلافات مالية في مدينة السلام

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو كيت تسجل 35 جنيهًا في سوق العبور

مدرب جنوب إفريقيا يحرض تاو ضد الأهلي: انتقل إلى نادٍ آخر بمشاكل أقل

منوعات

المزيد

العثور على كنز من مجوهرات فضية وعملات معدنية عربية بكمية كبيرة في روسيا

تضاعف عدد جرائم معاداة السامية في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى

الهند تخطط لإرسال بعثة فضائية إلى كوكب الزهرة

"زلازل سماوية" تحدث في جميع أنحاء العالم تحير العلماء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو كيت تسجل 35 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 4-10-2024

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 04- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المشي في الصحراء بالمنام وعلاقته بالرغبة في هجر المحيطين

هل القرآن صالح لزمان معين؟ رد حاسم من رئيس جامعة الأزهر

تفسير رؤية نزول اللبن من الثدي في المنام وعلاقته بكثرة النسل والخير والرزق

المزيد
الجريدة الرسمية