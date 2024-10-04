إزالة حالة تعد علي أرض زراعية في الدقهلية
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية حملة إزالة لحالة تعد علي أرض زراعية عبارة عن غرفة بدون سقف وسور خارج الحيز بالطوب الأبيض والأسمنت بصهرجت الكبري.
وذلك في إطار التصدي بكل قوة لملف التعديات سواء بالبناء المُخالف أو التعدي على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وإزالتها فورًا.
حيث تابع اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، مع فريق العمل التنفيذي بإشراف من عبد الفتاح شحاتة نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر.
تم إزالة حالة تعدي علي أرض زراعية عبارة عن غرفة بدون سقف وسور خارج الحيز بالطوب الأبيض والأسمنت بصهرجت الكبري.
مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بمدينة ميت غمر والقري
اكد اللواء أنور عثمان مواصلة رصد أشكال التعديات المخالفة بمدينة ميت غمر والقري التابعة والتي يتم رصدها من خلال المرور الميداني أو وحدة المُتغيرات المكانية وتنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري معها مشددًا على أنه لن يسمح نهائيًا بأي تعديات جديدة
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