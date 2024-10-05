محافظ الدقهلية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء (صور)

شهدت محافظة الدقهلية اليوم قيام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول أمام ديوان عام المحافظة بميدان الشهداء في الذكرى الـ 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في الذكري 51 لانتصار اكتوبر

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، وقرأ الحضور الفاتحة على روح شهداء الوطن الأبرار، وحرص المحافظ، على تهنئة الحاضرين بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، متمنيًا أن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

لولا هؤلاء الأبطال وما قدموه من تضحيات ما كنا هنا اليوم نحتفل بالنصر

وقال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، خلال وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء، إنه لولا هؤلاء الأبطال وما قدموه من تضحيات ما كنا هنا اليوم نحتفل بالنصر العظيم، ووجه التحية للقوات المسلحة والشرطة التي تحمي الجبهة الداخلية، وأكد على اعتزازه بهذه الأيام التي أعادت الروح والعزة لشعب مصر والأمة العربية.

شهد مراسم وضع اكليل الزهور اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، وعقيد أركان حرب الهيثم عبد القادر عواد المستشار العسكري، الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالمديرية والإدارات الفرعية، ولفيف من القيادات الأمنية من القوات المسلحة والشرطة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وفريق شباب يدير شباب (YLY)، وأعضاء برلمان الطلائع والشباب والشيوخ، وأعضاء الهلال الأحمر المصرى بالدقهلية، وفريق الكشافة والجوالة بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي.

حفظ أمن واستقرار البلاد وسلامة أراضيها

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، على دور القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار البلاد وسلامة أراضيها، بما قدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات خلال عقود طويلة وما قدمته من شهداء في الدفاع عن تراب الوطن، وإعلاء شأنه عبر عصور التاريخ، موجهًا الجميع باستمرار العمل والكفاح بروح نصر أكتوبر العظيم لاستكمال طريق التنمية والبناء والعبور لغد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.

مشاركة النشء والشباب في الفعاليات الرياضية والاحتفالات الوطنية

وأشارت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، الى أهمية مشاركة النشء والشباب في الفعاليات الرياضية والاحتفالات الوطنية التي من شأنها تنمية الوعي لدى النشء والشباب بقضايا الوطن وتاريخه المضيء، لبث روح الولاء والانتماء لديهم، تماشيا مع السياسة العامة للدولة المصرية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لبناء الشخصية المصرية.

نشر الوعي بين النشء والشباب لتوسيع مداركهم

كنا أشارت إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة نشر الوعي بين النشء والشباب لتوسيع مداركهم وتعريفهم بحقائق القضايا التاريخية والقومية، وهو ما تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى تحقيقه بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية من خلال عدد من الندوات والفعاليات حول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

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