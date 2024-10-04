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فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة شاب عقب دخول سيخ حديد برقبته

أشعة للحالة المصابة،
أشعة للحالة المصابة، فيتو

نجح فريق طبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى الجامعي الرئيسي بجامعة أسيوط في إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث أدى إلى إصابته بجرح غائر نتيجة دخول سيخ حديد في رقبته. 

وذلك استمرارًا للنجاحات الطبية التي تحققها المستشفيات الجامعية وبدعم ورعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والأستاذ الدكتور محمد محمود رشدي رئيس قسم الأنف والأذن. 

إصابة شاب بدخول سيخ حديدي بها

كانت مستشفيات جامعة أسيوط استقبلت حالة لشاب يبلغ من العمر 16 عامًا، تعرض لحادث نتج عنه وجود جرح غائر بمنطقة الرقبة نتيجة دخول سيخ حديدي بها ودخوله في حالة حرجة. 

استخراج السيخ من رقبة الشاب مع الحفاظ على الأوعية الدموية 

وعلى الفور قام الفريق الطبي بمستشفى أسيوط الجامعي والذي جاء برئاسة الأستاذ الدكتور علاء عبد الحليم، والأستاذ الدكتور محمد محمود رشدي، يعاونه الدكتور أحمد جمال، والدكتور أحمد أيمن، والدكتور حسام الدين سمير، من قسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور أحمد محمد، والدكتور جوريف سامي، من قسم جراحة الأوعية الدموية، من إجراء عملية جراحية دقيقة  للمريض واستخراج السيخ من رقبته مع الحفاظ على الأوعية الدموية والأعصاب الرئيسية للرقبة.

 

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هذا وتوجه الفريق الطبي بالشكر لكل من الدكتور مؤمن مصطفى، والدكتور حسام جمال، والدكتور مايكل بشاى، والدكتورة آلاء صلاح، أطباء التخدير، ولهيئة التمريض المعاونة أثناء إجراء تلك الجراحة الدقيقة. 

 

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