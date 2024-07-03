فريق جامعة أسيوط "إيناكتس" يفوز في مسابقة "Action with Africa" ويتأهل للنهائي

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ فوز فريق جامعة أسيوط إيناكتس (Enactus Assiut) في مسابقة "Action with Africa"، وتأهله ضمن أفضل ست فرق جامعات أفريقية؛ إلي التصفيات النهائية على مستوى العالم، بدولة كازاخستان، والمقرر انعقادها في أول شهر أكتوبر 2024.

مسابقة Action with" "Africa

وأوضح الدكتور المنشاوي: إن مسابقة Action with" "Africa تنظمها إيناكتس ألمانيا، وتقام أنشطتها بين فرق إيناكتس على مستوى العالم، وهي المسابقة المعنية؛ بتقديم مشاريع لحل المشكلات بقارة أفريقيا، والمساهمة في تنمية المجتمع، وتحقيق تأثير إيجابى، فضلًا عن دورها في تطبيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال طرح حلول واقعية وملموسة من شأنها؛ خلق فرص عمل، ودعم تمكين المرأة، وتعزيز ريادة الأعمال، والابتكار لدى الطلاب.

تأتي مشاركة الفريق تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أحمد عدوي مستشار رئيس الجامعة لشئون الخريجين وريادة الأعمال، ومدير مركز دراسات المستقبل، والمشرف الأكاديمي لفريق إيناكتس جامعة أسيوط، والطالب يوسف رضا قائد فريق طلاب إيناكتس بالجامعة.

فريق جامعة أسيوط (إيناكتس)؛ يقدم مشروع (Esca

وقدّم فريق جامعة أسيوط (إيناكتس)؛ خلال المسابقة، مشروع (Esca)، والذي يهدف إلى حل المشاكل الصحية، ومساعدة ضحايا الحروق، والقضاء على بعض المشاكل البيئية، كما يوفر فرص عمل للشباب والسيدات؛ ليتمكن بذلك من الصعود إلي المراكز الستة النهائية علي مستوي العالم، وذلك ضمن ما يقرب من (100) فريق مشارك من مختلف جامعات العالم بالمسابقة، كما يعد إيناكتس أسيوط الفريق المصرى الوحيد من الجامعات المصرية؛ المتأهل للنهائيات من بين الجامعات الحكومية، والخاصة المشاركة، والبالغ عددها نحو 50 جامعة.

وتوجه رئيس الجامعة؛ بالتهنئة لفريق إيناكتس أسيوط، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة؛ علي دعم طلابها، وتشجيعهم علي المشاركة بإيجابية، في كافة الفعاليات المحلية، والإقليمية، والعالمية، التي من شأنها الإهتمام بمختلف القضايا الإنسانية، والتنموية، المُثارة على مستوى العالم، واستثمار طاقاتهم، وجهودهم الخلاقة، في وضع حلول علمية، ومبتكرة لهذه القضايا، وتوجيهها نحو إسهامات ملموسة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

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