نجم فرنسا السابق يهاجم ديشامب بسبب مبابي: نحن من صنعنا تلك الأسطورة

مبابي، وجه باتريس إيفرا ظهير أيسر منتخب فرنسا السابق، انتقادات إلى ديديه ديشامب مدرب منتخب الديوك، بسبب تدليل كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي وريال مدريد الإسباني.

جاءت انتقادات إيفرا بعد قيام ديشامب باستبعاد مبابي من قائمة منتخب فرنسا في معسكر أكتوبر الحالي بحجة الإصابة رغم أن اللاعب قد شارك كبديل بعد عودته السريعة من الإصابة أمام ليل في دوري أبطال أوروبا.

وأكد باتريس إيفرا خلال تواجده عبر إذاعة "RMC"، أن هناك تدليلًا لـ مبابي دون أي سبب، قائلا: "لنكن واضحين، ديشامب يحميه".

وتابع: "لم يعد مبابي يلعب لصالح باريس سان جيرمان، فهو يرتدي قميص ريال مدريد وهو لا يريد تدمير علاقته مع رئيسهم، فلورنتينو بيريز، وإزعاجه، هناك الكثير من الضغط على مبابي، عليهم أن يخففوا كل ما يحدث حوله حتى ينجح، على الجميع أن يمنحه الوقت الكافي لهذا".

وأضاف: "لماذا يتحدث الناس فقط عن مبابي؟ نحن من صنعنا تلك الأسطورة لأنه فاز ببطولة كأس العالم، لكن بالنسبة لي، لم يصل بالقرب حتى من كريم بنزيما مع كامل الاحترام".

وواصل تصريحاته: "إذا كنت مسئولًا، لم أكن لأمنح شارة القيادة لمبابي في منتخب فرنسا، لقد أعطوا كل شيء لهذا اللاعب، كيف تتوقع منه أن يكون متحفزًا بعد ذلك".

ديشامب يعلن قائمة فرنسا لمواجهتي دوري الأمم الأوروبية

فيما قرر ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، ضم وجه قديم، لتعويض غياب الثنائي كيليان مبابي قائد الفريق وأنطوان جريزمان الذي أعلن اعتزاله دوليا.

ويلعب منتخب فرنسا، مباراتين خارج ملعبه أمام الكيان الصهيوني وبلجيكا، يومي 11 و14 أكتوبر الجاري في دوري أمم أوروبا.

وأعلن ديشامب، قائمة تضم 23 لاعبا، بينهم كريستوفر نكونكو مهاجم تشيلسي، الذي عاد بعد غياب أكثر من عام عن صفوف الديوك.

قائمة منتخب فرنسا

حراسة المرمى: مانيان، سامبا، أريولا.

خط الدفاع: كلوس، كوناتي، ديني، ويسلي فوفانا، ثيو هيرنانديز، كوندي، ساليبا، أوباميكانو.

خط الوسط: كامافينجا، تشواميني، يوسف فوفانا، جيندوزي، زاير إيمري، مانو كونيه.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، برادلي باركولا، راندال كولو مواني، نكونكو، ماركوس تورام، مايكل أوليسيه.