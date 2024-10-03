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رياضة

استبعاد مبابي، ديشامب يعلن قائمة فرنسا لمواجهتي دوري الأمم الأوروبية

منتخب فرنسا، فيتو
منتخب فرنسا، فيتو

قرر ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، ضم وجه قديم، لتعويض غياب الثنائي كيليان مبابي قائد الفريق وأنطوان جريزمان الذي أعلن اعتزاله دوليا.

ويلعب منتخب فرنسا، مباراتين خارج ملعبه أمام الكيان الصهيوني وبلجيكا، يومي 11 و14 أكتوبر الجاري في دوري أمم أوروبا.

وأعلن ديشامب، قائمة تضم 23 لاعبا، بينهم كريستوفر نكونكو مهاجم تشيلسي، الذي عاد بعد غياب أكثر من عام عن صفوف الديوك.

قائمة منتخب فرنسا

حراسة المرمى: مانيان، سامبا، أريولا.

خط الدفاع: كلوس، كوناتي، ديني، ويسلي فوفانا، ثيو هيرنانديز، كوندي، ساليبا، أوباميكانو.

خط الوسط: كامافينجا، تشواميني، يوسف فوفانا، جيندوزي، زاير إيمري، مانو كونيه.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، برادلي باركولا، راندال كولو مواني، نكونكو، ماركوس تورام، مايكل أوليسيه.

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