سبب قرار جريزمان اعتزال اللعب دوليا مع منتخب فرنسا

كشف تقرير صحفي فرنسي، الأسباب التي دفعت أنطوان جريزمان لإعلان اعتزاله اللعب الدولي، وإنهاء مسيرته مع منتخب فرنسا، اليوم الإثنين.

وأشار مراسل برنامج تيليفوت المذاع عبر قناة TF1 الفرنسية، إلى أن ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا فوجئ بقرار جريزمان.

وأضاف أن ديشامب كان ينوي بالفعل استدعاء جريزمان لقائمة الديوك لخوض مباراتين في أكتوبر المقبل ببطولة دوري أمم أوروبا.

سبب اعتزال جريزمان اللعب دوليا

وأشار "لقد أبلغ جريزمان الجهاز الفني لمنتخب فرنسا بقراره قبل ساعات قليلة من إعلانه بشكل رسمي".

وأوضح أيضا أن نجم أتلتيكو مدريد برر موقفه المفاجئ، بشكواه من الضغط البدني والذهني.

وأعلن أنطوان جريزمان اعتزاله الدولي، اليوم الإثنين، بعد 137 مباراة دولية، ساهم خلالها بقوة في تتويج منتخب بلاده بلقبي كأس العالم 2018 ودوري أمم أوروبا 2021.