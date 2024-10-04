الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رياضة

روديجر: مبابي يصنع تاريخا خاصا مع ريال مدريد

مبابي
مبابي

أكد انطونيو روديجر لاعب ريال مدريد الإسباني أن الفرنسي كيليان مبابي يصنع تاريخا خاصا رفقة الميرنجي لانه لاعب صاحب مستوي مميز. 

وقال روديجر في تصريحات عبر صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مبابي لاعب جيد وله تأثير خاص في المباريات ويسجل العديد من الأهداف ". 

وواصل النجم الألماني “ في ريال مدريد لمع الكثير من اللاعبين العظماء، واعتقد ان مبابي سيكون له قصتة الخاصة مع النادي ”. 

قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال 

 حراسة المرمى: لونين، فران جونزاليس، ميستري.

 خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، فاسكيز، فاييخو، جارسيا، أنطونيو روديجر، ميندي، جاكوبو.

خط الوسط:  جود بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس.

خط الهجوم:  فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، وإندريك.

 

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال بالدوري الإسباني

ويأتي موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد فياريال في الدوري الإسباني، لتبدأ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال

تعد قناة بي إن سبورت، هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال القادمة في مسابقة لا ليجا نسخة 2024/2025، باعتبارها الشبكة الوحيدة المتعاقدة مع رابطة الليجا الإسبانية، لنقل منافسات الدوري الإسباني مباشرة.

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