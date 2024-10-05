نائب وزير الصحة يعقد اجتماعا لمتابعة منظومة سلاسل الإمدادات الدوائية والمستلزمات

عقد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع رؤوساء وممثلي القطاعات والهيئات بالوزارة، داخل غرفة الأزمات بالوزارة، لمتابعة مستجدات العمل بمنظومة سلاسل الإمدادات الدوائية والمستلزمات والأجهزة الطبية، والتعرف على أي تحديات قد تعيق المنظومة، والوصول لحلول عاجلة من شأنها ضمان توافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية.

تقريرٍ مفصل حول ما تم إنجازه بحملة «100 يوم صحة»

يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لنوابه بعقد اجتماعاتٍ دورية لقطاعات الوزارة لمتابعة مستجدات العمل وحل المشكلات إن وجدت، بهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استمع إلى مسؤول كل قطاع وهيئة، للتعرف على أبرز التحديات التي تواجه المنظومة، ومراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث أوصى بضرورة التنسيق والعمل الجماعي مع الجهات المعنية لتوفير مخزون مستدام من الادوية والمستلزمات، لضمان انتظام العمل بالمنظومة الصحية، وانتظام إجراء العمليات الجراحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار.

واستكمل «عبدالغفار» أن نائب الوزير أكد ضرورة إعداد تقرير مفصل لمعدلات توافر الادوية والمستلزمات يعرض بشكل دوري على الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، كما اطلع على تقريرٍ مفصل حول ما تم إنجازه بحملة «100 يوم صحة»، واطمأن خلال الاجتماع على توافر أرصدة الدم ومشتقاته والبلازما بجميع الأماكن المقدمة للخدمة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف أن نائب الوزير استمع إلى مقترحات رؤوساء وممثلي القطاعات والهيئات، والتي من ضمنها المتابعة للصيانة الدورية للأجهزة الطبية، كما ناقش خلال الاجتماع مقترح تنفيذ محددات من شأنها تخفيف الإجراءات الروتينية، لسرعة تنفيذ العمليات الجراحية على نفقة الدولة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير أكد على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية المنوطة بتقديم الخدمة، وكذلك القطاع الخاص، لمواجهة أي تحديات قد تواجه المنظومة الصحية، متضمنة منظومة الدواء، والعمل جنبًا إلى جنب لتقديم أفضل خدمة للمواطن المصري، وضمان توافر الدواء بجميع المنافذ.